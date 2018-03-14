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Kayseri'deki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:37 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 Irak uyruklu adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 3 Iraklı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu H.K.M, M.H. ve M.S.H.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Uluslararası terör faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesi ile terör örgütlerine yeni eleman temininin önüne geçilmesi kapsamında dün düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak'ta DEAŞ yanlısı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 3 Iraklı gözaltına alınmıştı.

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DEAŞ Irak uyruklu Kayseri

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