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Kazakistan Büyükelçisinden Saraç'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı, YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret etti

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Saraç'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette, Türkiye ile Kazakistan arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin ele alındığı, bu ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda fikir birliğine varıldığı ifade edildi.

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Abzal Saparbekuly kazakistan Prof. Dr. Yekta Saraç YÖK ziyaret

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