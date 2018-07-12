Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüyüşü'ne Katılan Veysel Kılıç 'ın oğlunun cezası belli oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası karara bağlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nde açıklanan kararda 143 sanıktan 99'una çeşitli oranlarda ceza verilirken bir asteğmen ile 43 erin tüm suçlardan beraatine karar verildi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYDI

Ceza alan sanıklar arasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Adalet Yürüyüşü’ne katılan ve yol boyunca hep Kılıçdaroğlu'nun yanında poz veren, daha sonra da adliye yakınındaki metrobüs durağında tek kişilik nöbet tutarak gündeme gelen Veysel Kılıç’ın oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç da yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 198 YIL

Selahattin Kılıç’a, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kılıç ayrıca, 14 kişiye karşı, “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ise 198 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"BİZ ÇÖP TENEKESİNDEYDİK, KILIÇDAROĞLU BİZİ ÇIKARDI"

Veysel Kılıç, yürüş sırasında verdiği bir röportajda "Biz çöp tenekesindeydik. Kılıçdaroğlu bizi oradan çıkardı, bize onurumuzu geri verdi. Bizim orada partiyle işimiz yoktu, sadece adalet yazısı vardı. Adalet istiyoruz, yürüyüş bizi bir noktaya getirdi. Provokasyonlara karşı biz sadece alkış tuttuk, hak hukuk adalet sloganını attık" demişti.

