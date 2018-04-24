"Kılıçdaroğlu'nun hamlesi Erdoğan'ın kimyasını bozdu"

O ortak aday kim olacak?

Bir soru daha var tabii:

Şapkadan tavşan çıkarırcasına bir anda yaptığı bu hamlesiyle bir yandan Erdoğan'ın vücut kimyasını bozarken, diğer yandan 24 Haziran'a giden yolda belki de ilk kez iyimserlik verici bir beklentiye yol açtı.

CHP'nin İyi Parti'ye 15 milletvekiliyle verdiği destek, hem 24 Haziran hem demokrasi adına olumlu bir gelişmedir. Kılıçdaroğlu'nu kutluyorum.

CHP’li 15 milletvekili dün partilerinden istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. Böylelikle İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurarak, başka şartlara takılmadan 24 Haziran seçimlerine katılmasının ve Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının önü açılmış oldu. CHP'nin bu adımı için flaş yorumlar geldi. T24 yazarı Hasan Cemal köşesinde konuya yer vererek çok konuşulacak ifadeler söyledi.

Muhalefet partileri, CHP, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi hep birlikte ve birinci turda hangi isim üzerinde anlaşabilirler?

Ve tüm muhalefet böyle bir isim üzerinde, bir ortak adayda uzlaşma sağlarken, aynı zamanda, bir demokrasi manifestosu yayınlayabilir mi?

Bu iki konu etrafında sıcak bir kulis dönmekte...

Hem ortak bir aday bulmak, hem de bir demokrasi bloku oluşturmak için perde arkasında dar bir çevre yoğun çaba sarfediyor.

Zaman baskısı var. Günler çok sayılı. Tarafların birbirlerini ikna edebilmesi için çok fazla bir zaman kalmadı.

Galiba her şeyin en çok hafta sonuna kadar bitirilmesi gerekiyor.

Tabii bu sıcak gündemin en kritik meselesi, ortak aday...

Kim olacak?

Bu soruyla birlikte karşılığı en çok merak edilen ve şu sıralar tartışılan soru da sır değil:

Abdullah Gül sahneye çıkabilir mi, buna ikna edilebilir mi?

Bu ihtimal yok değil. Evet var.

Bu kapı aralanmış durumda.

Ama bunun için en başta tüm muhalefet partilerinin Abdullah Gül adında anlaşmaları gerekiyor.

Peki, adaylığını şimdiden açıklamış olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geri adım atabilir mi? Bu konuda ikna edilebilir mi?