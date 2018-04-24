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"Kılıçdaroğlu'nun hamlesi Erdoğan'ın kimyasını bozdu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 07:35 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçları için flaş bir hamle yapan CHP'de 15 vekil İYİ Parti’ye katıldı. Böylece İYİ Parti Meclis’te grup kurma sayısına ulaştı. Dün herkesi şaşırtan gelişme Türkiye'nin gündemine damga vurdu. T24 yazarı Hasan Cemal de köşesinde, "CHP'nin bu hamlesi Erdoğan'ın kimyasını bozdu" iddiasını ortaya attı. Cemal ayrıca, "Abdullah Gül'ün aday olması için Meral Akşener ikna edilir mi?" sorusunu sordu

CHP’li 15 milletvekili dün partilerinden istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. Böylelikle İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurarak, başka şartlara takılmadan 24 Haziran seçimlerine katılmasının ve Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının önü açılmış oldu. CHP'nin bu adımı için flaş yorumlar geldi. T24 yazarı Hasan Cemal köşesinde konuya yer vererek çok konuşulacak ifadeler söyledi.

Cemal'in yazısı şöyle;

CHP'nin İyi Parti'ye 15 milletvekiliyle verdiği destek, hem 24 Haziran hem demokrasi adına olumlu bir gelişmedir.
Kılıçdaroğlu'nu kutluyorum.

Şapkadan tavşan çıkarırcasına bir anda yaptığı bu hamlesiyle bir yandan Erdoğan'ın vücut kimyasını bozarken, diğer yandan 24 Haziran'a giden yolda belki de ilk kez iyimserlik verici bir beklentiye yol açtı.

Nedir bu beklenti?

Birinci turda Erdoğan'ın karşısına tek bir ortak adayla çıkmak...

Bu kapının, İyi Parti'nin seçimlere girmesini güvenceye alan Kılıçdaroğlu hamlesiyle aralandığı söylenebilir.

Bir soru daha var tabii:

O ortak aday kim olacak?

Muhalefet partileri, CHP, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi hep birlikte ve birinci turda hangi isim üzerinde anlaşabilirler?

Ve tüm muhalefet böyle bir isim üzerinde, bir ortak adayda uzlaşma sağlarken, aynı zamanda, bir demokrasi manifestosu yayınlayabilir mi?

Bu iki konu etrafında sıcak bir kulis dönmekte...

Hem ortak bir aday bulmak, hem de bir demokrasi bloku oluşturmak için perde arkasında dar bir çevre yoğun çaba sarfediyor.

Zaman baskısı var. Günler çok sayılı. Tarafların birbirlerini ikna edebilmesi için çok fazla bir zaman kalmadı.

Galiba her şeyin en çok hafta sonuna kadar bitirilmesi gerekiyor.

Tabii bu sıcak gündemin en kritik meselesi, ortak aday...

Kim olacak?

Bu soruyla birlikte karşılığı en çok merak edilen ve şu sıralar tartışılan soru da sır değil:

Abdullah Gül sahneye çıkabilir mi, buna ikna edilebilir mi?
Bu ihtimal yok değil. Evet var.

Bu kapı aralanmış durumda.

Ama bunun için en başta tüm muhalefet partilerinin Abdullah Gül adında anlaşmaları gerekiyor.
Peki, adaylığını şimdiden açıklamış olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geri adım atabilir mi? Bu konuda ikna edilebilir mi?

Öte yandan, bir de Selahattin Demirtaş'ın adaylığı gündemde.

Çünkü hapisteki Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesini isteyen epeyce güçlü bir eğilimin varlığından söz edilebilir HDP içinde...
Bilemiyorum.

Peki, benim görüşüm nedir?

Sözü uzatmadan şu noktalarda özetleyebilirim:

(1) Türkiye'nin bir numaralı sorunu Erdoğan'ı sandıkta yenilgiye uğratmadan bu ülkede demokrasi kapısı açılmaz.

(2) Bu açıdan 24 Haziran yaşamsal bir fırsattır.

(3) Bu fırsatı en iyi kullanmanın yolu, Erdoğan'ın karşısına tüm muhalefetin birinci turda tek bir ortak adayla çıkmasıdır.

(4) Türkiye'nin bugünkü siyasal ortamında en iyi ortak aday Abdullah Gül'dür.

(5) Ve Abdullah Gül sahneye çıkarken, altında tüm muhalefetin imzasını taşıyan bir demokrasi manifestosu yayınlamalıdır.

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24 haziran seçim sonuçları erdoğan Abdullah Gül CHP İYİ parti

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