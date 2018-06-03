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Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

  SOKAK İFTARINA KATILDI Çanakkale’deki programına İçdaş Kongre Merkezinde sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve esnaflar ile salon toplantısı gerçekleştirerek başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP’li Kepez ve Çanakkale Belediyeleri ile partisinin teşkilatlarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var (2)

SOKAK İFTARINA KATILDI
Çanakkale’deki programına İçdaş Kongre Merkezinde sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve esnaflar ile salon toplantısı gerçekleştirerek başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP’li Kepez ve Çanakkale Belediyeleri ile partisinin teşkilatlarını ziyaret etti. Kordon boyunda yürüyüş yaparak halkla selamlaşan Kılıçdaroğlu akşam ise Çanakkale Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesinde düzenlenen 5 bin kişilik sokak iftarına katıldı.
İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Güzel bir aydayız. Bereketli bir aydayız. Manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir aydayız. Sevginin, hoşgörünün egemen olması gereken bir aydayız. Ramazan sofralarında bir araya geliyoruz. Gönül ister ki, bütün günlerimiz böyle güzel olsun. Bir arada olalım. Kimliklerimiz farklı olabilir. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya farklı gözlüklerle bakabiliriz. Ama aynı ülkede aynı bayrağın altında bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Huzurlu yaşamak kadar güzel bir şey yoktur. İsteriz ki her evde bereket olsun. İsteriz ki her evde tencere kaynasın. İsteriz ki her evde huzur olsun” dedi.
Konuşmanın ardından Kur-an’ı Kerim Tilaveti okundu. Akşam ezanının ardından ise Kılıçdaroğlu ve katılımcılar iftar yaptı. İftar yemeği yapılan dua ile sona erdi.
CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Esenler Mahallesindeki Özgürlük Parkına giderek burada vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu kendisine ikram edilen Çanakkale kirazının tadına baktı. Vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)-

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var (2)Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var (2)Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var (2)Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var (2)

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