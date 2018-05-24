HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kimlik kontrolü yapan polise saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 07:25 | Son Güncelleme

Ankara’da durumundan şüphelendiği kişilere kimlik kontrolü yapmak isleyen polis memuru ile karşı koyan şahıslar arasında çıkan arbedede 1’i polis, 3 kişi yaralandı.

Altındağ ilçesindeki Opera Meydanı’nda sabah saatlerine meydana gelen olay, Ankara Spor Salonu’nda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesini açıklayacağı tören nedeniyle güvenliği sağlamakla görevli TEM Şube Müdürlüğü polislerinden M.Ç.’nin durumlarını şüpheli bulduğu 4 kişiye GBT kontrolü yapmak istemesiyle başladı. Polisin kontrol talebine itiraz eden şahıslar, görevli memurla tartışmaya girdi. Girerek alevlenen tartışma sonucunda şahıslar, M.Ç.’ye saldırdı.

Saldırganlar tarafından darp edilen M.Ç., silahına başvurmak zorunda kaldı. Şahıslardan 2’si ayağından vurularak etkisiz hale getirilirken, 1 kişi takviye için gelen polislerin elinden kaçmayı başardı. Diğer 1 kişi ise kelepçelenerek gözaltına alındı. Şahısların taşkınlık çıkarmaya devam etmeleri nedeniyle, noktaya çok sayıda destek ekibi gönderildi.

polisankara

Darp edilen M.Ç., mesai arkadaşları tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’ne götürülürken, daha sonra olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından ayaklarından vurulan saldırganları, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çevrede arama çalışması başlatıldı. Civardaki MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şahsın bir an önce bulunması için alarma geçti. Gözaltına alınan saldırgan ise sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olay hakkında tahkikatı sürüyor.

İHA

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
New York'ta Trump'a protestoNew York'ta Trump'a protesto
İşte HDP seçmeni analiziİşte HDP seçmeni analizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Altındağ polis

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Erdoğan'dan canlı yayında müjde: Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılacak

Erdoğan'dan canlı yayında müjde: Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılacak

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte HDP seçmeni analizi

İşte HDP seçmeni analizi

Günlük burç yorumları: 24 Mayıs Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Mayıs Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu

Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu

Bitlis'te 4,2 büyüklüğünde deprem

Bitlis'te 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Amasya'da 81 asker hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Amasya'da 81 asker hastaneye kaldırıldı

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.