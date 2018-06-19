KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı

Tatbikatın maksadının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, personeli eğitmek, bu alanda Türkiye ve KKTC’nin imkan ve kabiliyetlerini denemek olduğunu ifade eden Algan, “Arama kurtarma harekatı doğrudan insan hayatının kurtarılmasıyla ilgili olduğundan zamana karşı ve ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorundadır." dedi.

Arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Yıldırım, zamana karşı bir yarış niteliği taşıyan arama kurtarma faaliyetlerinin yetişmiş personel, iyi bir organizasyon, birimler arasında yakın koordinasyon ve iş birliğiyle görev yapmayı gerektirdiğini kaydetti.

Girne'deki St. Hilarion bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı bakanlar ve diğer yetkililer izledi.

Tümgeneral Algan, KKTC'nin hava sahası ve kara sularında arama kurtarma yetkisinin KKTC'ye ait olduğuna işaret ederek, batıda Erenköy, Güzelyurt ve doğuda Gazimağusa'nın kuzeyi dahil olmak üzere uluslararası sular ve hava sahasının ise Türkiye'nin sorumluluğunda bulunduğunu vurguladı.

- Senaryo

Tatbikatta senaryoya göre, İzmir-Ercan seferi yapan özel havayolu şirketine ait bir uçağın KKTC hava sahasında acil durum çağrısı yapması, aynı zamanda uydu destekli arama ve kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyali alınması üzerine, KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama kurtarma helikopterlerinin, zorunlu iniş yapan uçağın yerini tespitinin ardından arama kurtarma uzmanı personel, helikopterlerle uçak enkazı yakınlarına indirildi ve Türkiye'den arama kurtarma teşkilatı da destek için geldi.

İlk etapta, uçak etrafında bulunan yaralılar, helikopterler vasıtasıyla, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Uçaktaki yolcular, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Doğal Afetlerde Arama ve Kurtarma Timi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerince çıkarıldı.