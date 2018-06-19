HABER

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

Tatbikatın karadaki ilk safhası tamamlandı

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı"nın karadaki ilk safhası tamamlandı.

Girne'deki St. Hilarion bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı bakanlar ve diğer yetkililer izledi.

Tatbikatın karadaki ilk safhası, Tümgeneral Algan'ın konuşmasıyla başladı.

Arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Yıldırım, zamana karşı bir yarış niteliği taşıyan arama kurtarma faaliyetlerinin yetişmiş personel, iyi bir organizasyon, birimler arasında yakın koordinasyon ve iş birliğiyle görev yapmayı gerektirdiğini kaydetti.

Tatbikatın maksadının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, personeli eğitmek, bu alanda Türkiye ve KKTC’nin imkan ve kabiliyetlerini denemek olduğunu ifade eden Algan, “Arama kurtarma harekatı doğrudan insan hayatının kurtarılmasıyla ilgili olduğundan zamana karşı ve ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorundadır." dedi.

Tümgeneral Algan, KKTC'nin hava sahası ve kara sularında arama kurtarma yetkisinin KKTC'ye ait olduğuna işaret ederek, batıda Erenköy, Güzelyurt ve doğuda Gazimağusa'nın kuzeyi dahil olmak üzere uluslararası sular ve hava sahasının ise Türkiye'nin sorumluluğunda bulunduğunu vurguladı.

- Senaryo

Tatbikatta senaryoya göre, İzmir-Ercan seferi yapan özel havayolu şirketine ait bir uçağın KKTC hava sahasında acil durum çağrısı yapması, aynı zamanda uydu destekli arama ve kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyali alınması üzerine, KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama kurtarma helikopterlerinin, zorunlu iniş yapan uçağın yerini tespitinin ardından arama kurtarma uzmanı personel, helikopterlerle uçak enkazı yakınlarına indirildi ve Türkiye'den arama kurtarma teşkilatı da destek için geldi.

İlk etapta, uçak etrafında bulunan yaralılar, helikopterler vasıtasıyla, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Uçaktaki yolcular, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Doğal Afetlerde Arama ve Kurtarma Timi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerince çıkarıldı.

Bu arada, uçakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eğitimli köpeklerle yapılan aramalar neticesinde, yamaç ve ağaçlık bölgelerde bulunan ağır yaralılar da yine helikopterlerle hastaneye sevk edildi.

Tatbikatta, insansız hava aracının aktardığı görüntüler, komuta merkezinden takip edildi.

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de yer aldığı tatbikatın birinci aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikatı izleyen üst düzey katılımcılar Beyaz Köşk'teki resepsiyona katıldı.

Tatbikat, yarın yapılacak deniz safhasıyla tamamlanacak.

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkilediKocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Prof. Dr. Yalçın: Hayvan sevgisi ilkokul çağında ders olarak okutulmalıProf. Dr. Yalçın: Hayvan sevgisi ilkokul çağında ders olarak okutulmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı tatbikat

En Çok Okunan Haberler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

İlginizi Çekebilir

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Son dakika FETÖ operasyonu! 31 ilde çok sayıda gözaltı var

Son dakika FETÖ operasyonu! 31 ilde çok sayıda gözaltı var

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!

Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında savcılığa şikayet

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında savcılığa şikayet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.