KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı"nın karadaki ilk safhası tamamlandı.
Girne'deki St. Hilarion bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı bakanlar ve diğer yetkililer izledi.
Tatbikatın karadaki ilk safhası, Tümgeneral Algan'ın konuşmasıyla başladı.
Arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Yıldırım, zamana karşı bir yarış niteliği taşıyan arama kurtarma faaliyetlerinin yetişmiş personel, iyi bir organizasyon, birimler arasında yakın koordinasyon ve iş birliğiyle görev yapmayı gerektirdiğini kaydetti.
Tatbikatın maksadının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, personeli eğitmek, bu alanda Türkiye ve KKTC’nin imkan ve kabiliyetlerini denemek olduğunu ifade eden Algan, “Arama kurtarma harekatı doğrudan insan hayatının kurtarılmasıyla ilgili olduğundan zamana karşı ve ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorundadır." dedi.
Tümgeneral Algan, KKTC'nin hava sahası ve kara sularında arama kurtarma yetkisinin KKTC'ye ait olduğuna işaret ederek, batıda Erenköy, Güzelyurt ve doğuda Gazimağusa'nın kuzeyi dahil olmak üzere uluslararası sular ve hava sahasının ise Türkiye'nin sorumluluğunda bulunduğunu vurguladı.
- Senaryo
Tatbikatta senaryoya göre, İzmir-Ercan seferi yapan özel havayolu şirketine ait bir uçağın KKTC hava sahasında acil durum çağrısı yapması, aynı zamanda uydu destekli arama ve kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyali alınması üzerine, KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama kurtarma helikopterlerinin, zorunlu iniş yapan uçağın yerini tespitinin ardından arama kurtarma uzmanı personel, helikopterlerle uçak enkazı yakınlarına indirildi ve Türkiye'den arama kurtarma teşkilatı da destek için geldi.
İlk etapta, uçak etrafında bulunan yaralılar, helikopterler vasıtasıyla, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Uçaktaki yolcular, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Doğal Afetlerde Arama ve Kurtarma Timi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerince çıkarıldı.
Bu arada, uçakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eğitimli köpeklerle yapılan aramalar neticesinde, yamaç ve ağaçlık bölgelerde bulunan ağır yaralılar da yine helikopterlerle hastaneye sevk edildi.
Tatbikatta, insansız hava aracının aktardığı görüntüler, komuta merkezinden takip edildi.
Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de yer aldığı tatbikatın birinci aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikatı izleyen üst düzey katılımcılar Beyaz Köşk'teki resepsiyona katıldı.
Tatbikat, yarın yapılacak deniz safhasıyla tamamlanacak.
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