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Kocaeli'de ''Huzur Arife Uygulaması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 01:05 | Son Güncelleme

Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri iftardan sonra vatandaşlara lokum ikram etti, bayramlarını kutladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli genelinde Ramazan Bayramı öncesinde "Huzur Arife Uygulaması" yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram arifesinde halkın huzur ve güvenlik içerisinde alışverişini yapabilmesi için vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde uygulama yaptı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve bekçilerin de katıldığı uygulamada vatandaşlara lokum ikram edildi, bayramları kutlandı.

Alışveriş merkezlerinde ve çarşı merkezinde görev yapan ekipler, vatandaşları hırsızlık ve yankesicilik oylarına karşı bilgilendirdi, şüpheli kişilere GBT kontrolü yaptı.

Ayrıca Yunus timleri, şehrin en yoğun olduğu Fethiye Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlara lokum ikram etti, iş yerlerinde denetimde bulundu.

Öte yandan Kocaeli genelinde 300 personelle yapılan uygulamalar kapsamında bin 249 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.

Kontrol edilen 114 araçtan 11 sürücüye ise para cezası kesildi.

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