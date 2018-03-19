Salman, ilkeleri var eden siyasi düşünceler, sosyal değişimler ve ekonomik gelişmelerin önemini vurgulayarak, "Bu çağımızda mikro ekonomik gelişmelerin, makro ekonomik gelişmeleri ne kadar etkilediğini ve makro ekonomik gelişmelerle ülkelerin siyasetinde ne kadar belirleyici yol aldığını hep beraber gözlemlemekteyiz." diye konuştu.

"Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" projesini 81 ilde gerçekleştirdiklerini belirten Salman, şunları söyledi:

"Bugüne kadar 49 ile gittik ve gittiğimiz illerin raporları Cumhurbaşkanımıza sunuldu. Bu çalışma hem mikro ekonomik verilerini hem de makro ekonomik verilerini toplamak açısından sizler için çok önemli. Bunun yanı sıra seçim sistemimizi geliştirmemiz için bizler için çok önemli olacaktır. Burada direk sahadan alacağımız her veri Türkiye'nin siyasetine değiyor. Özellikle yeni oluşacak başkanlık sisteminde Türkiye'nin yeniden inşası ve hükümet sisteminin yeniden kurulmasında sizin her cümleniz bizler için yol gösterici olacaktır."

Forumun ilk oturumuna, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer de katıldı.

İkinci oturum, iş adamları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile devam edecek.