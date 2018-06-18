Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nden Rafet Karacan Bulvarı'na giden Semih Turhan idaresindeki 34 BH 7970 plakalı otomobil, Perşembe Pazarı kavşağında Recep Yıldırım'ın kullandığı 34 BHY 92 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Semih Turhan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansa alındı. Diğer otomobilin sürücüsü Recep Yıldırım'ın eşi Ayşe Yıldırım da yaralandı.
Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobilde bulunan Yıldırım ailesinin 8 yaşındaki çocukları ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle Perşembe Pazarı ışıklı kavşağında trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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