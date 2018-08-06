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Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

İzmir'de kaydedilen görüntülerde askerlerin okuduğu marş tüyleri diken diken etti. Görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda kaydedilen görüntülerde, askerlerin okuduğu "Birileri var" marş tüyleri diken diken etti.

PAYLAŞIM REKORU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı, video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.


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izmir Yeni Foça Mars Komando Marşı

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allahınıza kurban.
tüyler diken diken
Bundan rahatsız olan hainler çıkacaktır.
bunu her daim suistimal eden yoksula "sen şehit ol"derken kendisi rapor alan askerden kaçan BİRİLERi de var...hatta onlar çok makbuller..hırsızlık yapınca din ve islam için çalmıştır diyen bir de DİĞERLERİ var...
kesin chpkk lısın sen
Yiğit askerlerimiz hiç biriniz ölmeyin.
Marş okuyunca DOLAR Düşüyor mu....?
@sultan_1977_lufip Şimdi ne alakası bunun doların düşmesiyle embesil.
ERKEK ADAMLAR BU MARŞI SÖYLER ASKERLİĞİNİ ERKEK GİBİ YAPANLAR SÖYLER
aslan bunlar aslan
Bu eşsiz eseri kazandıran Mustafa Yıldızdoğan a teşekkürler.Ne güzel yakışmış......
Bedelli yapıcaklar iyi dinlesin onlar olmasa da olur BU VATAN İÇİN CANINI VERECEK BİRİLERİ HALA VAR.
Gözlerim doldu,ne güzelliktir yarabbim..Allah korusun yiğitlerimizi..
yine işi siyasete çeken kompleksli yaratık var..
Bedellilere gelsin
Her an hayır duaları ile sizlerin arkasında duran, iş düştüğü zaman hemen yanıbaşınızda sizlerle duracak birileride var ASLANLAR bilesiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun.
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