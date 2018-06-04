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Konservatuarlı Ramazan davulcusu, aile geleneğini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

SAKARYA Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği ve Halk Oyunları Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mert Ali Üstev (23), okulunun tatile girmesinin ardından geldiği memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde, babası ve dedesinin de mesleği olan Ramazan davulcuğunu sürdürüyor.

Konservatuarlı Ramazan davulcusu, aile geleneğini sürdürüyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- SAKARYA Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği ve Halk Oyunları Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mert Ali Üstev (23), okulunun tatile girmesinin ardından geldiği memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde, babası ve dedesinin de mesleği olan Ramazan davulcuğunu sürdürüyor. Maniler eşliğinde davul çalarak mahalle sakinlerini sahura kaldıran Üstev, okul harçlığını çıkarıyor.
Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünden mezun olduktan sonra Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği ve Halk Oyunları Bölümü'nde eğitimini sürdüren Mert Ali Üstev, okulunun kapanmasıyla döndüğü memleketi Keşan'da, babası ve dedesinin de mesleği olan Ramazan davulcuğunu sürdürüyor. Evinin bulunduğu Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde maniler okuyup, davul çalarak mahalle sakinlerini sahuru kaldıran Üstev, hem bir geleneği sürdürüyor hem de okul harçlığını çıkarıyor. Mert Ali Üstev, 11 yıldır Keşan'da Ramazan davulcuğu yaptığını belirterek, şöyle dedi:
"Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandım. Türk müziği bölümünde okurken, puanlarım yüksek olduğu için çift ana dal yaparak halk oyunları bölümüne de devam ediyorum. Eğitimime yüksek lisans yaparak devam etmek istiyorum. Ramazan davulculuğu bana rahmetli dedemden kaldı. Babam da Ramazan davulculuğu yaptı. Okulun kapanma tarihi Ramazana yetiştiğinden Keşan'a gelerek davul çalıyorum. Aynı zamanda okul harçlığımı çıkarıyorum. Davul çalmak hoşuma da gidiyor. Gece insanları sahura kaldırmak güzel bir duygu."
'RAMAZAN DAVULCULUĞU YETENEK İŞİ'
Ramazan davulu çalmanın yetenek gerektirdiğini ifade eden Üstev, "Ramazan davulculuğu yetenek işi. Mani okumak için de sesinizin güzel olması lazım. Makamlara hakim olmanız lazım. Beni eğiten dedem ve babam oldu. Bu işin içinde olmak lazım. Sadece davulu eline alıp çalmakla olmuyor" diye konuştu.
Mert Ali Üstev, ilerleyen yıllarda da Ramazan davulu çalma geleneğini sürdürmek istediğini söyledi.

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Konservatuarlı Ramazan davulcusu, aile geleneğini sürdürüyorKonservatuarlı Ramazan davulcusu, aile geleneğini sürdürüyorKonservatuarlı Ramazan davulcusu, aile geleneğini sürdürüyorKonservatuarlı Ramazan davulcusu, aile geleneğini sürdürüyor

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