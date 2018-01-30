Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu’nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suç üstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kast ettiği açıkça görülmektedir. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini verilen adreslere göndermeliyiz" denildi.

’HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMİN YAPILMASINI İSTİYORUZ’

Görüntüleri izleyen hayvanseverler, olaya sosyal medyadan tepki gösterdi. Hayvanseverler; Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği olmak üzere ilgili kurumlara e-posta yoluyla şikayette bulundu. Hayvanseverler, görüntülerdeki kişinin tespit edilerek, cezalandırılmasını talep etti.

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada konu edilen yaşlı adamın köpeğe tecavüz olayında ilimiz konu edilmektedir. İlimizde böyle bir olayın vuku bulunup, bulunmadığı araştırılmasını ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, ayrıca böyle bir olayın ilimizde olmadığı tespiti halinde ilimizde olduğunu iddia edenler hakkında da gerekli işlemin yapılmasını istiyoruz" dedi.