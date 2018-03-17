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Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 16:52 | Son Güncelleme

Bodrum’da zehirli tavuk eti yiyen 4’ü cins, 2’si sokak köpeği olmak üzere toplam 6 köpek zehirlenerek katledildi. Köpek sahipleri çevrede yaptıkları araştırma sonucu mavi tavuk eti görünce şok oldu. Olay yerine gelen hayvan severler ise ölen hayvanları için isyan etti. Zehirlenen köpekler içerisinden tek kurtulan ise Şimşek isimli Labrador Retriever cinsi köpek oldu.

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Bodrum’un Torba mahallesinde zehirli tavuk eti yiyen 4’ü cins, 2’si sokak köpeği zehirlenerek öldü. İçlerinden “şimşek” isimli Labrador Retriever cinsi köpek ise veterinerin yaptığı müdahale sonucunda hayata tutunmayı başardı.

Olay Torba mahallesinde bulunan Santa83 ve Greenlife sitesi önünde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tavuk etine zehir enjekte edilerek sitelerin bulunduğu sokağa bırakıldı. 2 Jack Russell Teriyer cinsi köpek, 1 Rottweiler cinsi köpek, 1 avcı köpeği, 1 Labrador Retriever cinsi köpek ve 2 sokak köpeği otların arasına bırakılan zehirli tavuk eti yedi. İlk olarak Jack Russell teriyer cinsi “snickers” ve “paçi” isimli iki köpek tavuk etini yiyerek zehirlendi. Kliniğe getirilen “snickers” ve “paçi” veteriner Hekim Yasin İnce’nin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ardından ise Rottweiler cinsi köpeğini dışarı çıkaran sahibi, köpeğinin bir şey yediğini fark etti. Bir anda şoka giren ve titremeye başlayan köpeğini aynı veterinere getirildi. Yapılan tüm müdahalelere rağma Rottweiler cinsi köpekte kurtarılamadı. “Şimşek” isimli Labrador Retriever cinsi köpekte aynı şekilde tavuk eti yiyerek zehirlendi. Hızlı bir şekilde müdahale edilen “Şimşek” ise hayata tutunmayı başardı. Öte yandan site dışında bulunan 2 sokak köpeği ve site içerisinde bulunan 1 avcı köpeğinde sokak kenarında ölü halde bulunduğu öğrenildi.

ŞOKE EDEN DETAY!

Site sakinleri köpek ölümlerinin ardından olayı araştırmaya başladı. Sitelerin bulunduğu sokağı araştıran Köpek sahipleri otların arasına atılmış tavuk etlerini buldu. Zehir enjekte edilmiş etlerin mavi olduğunu gören köpek sahipleri büyük şok yaşadı. Site sakinleri, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerden şikayetçi oldu.

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bodrum köpek

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