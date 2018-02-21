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Köylüler şokta! Tam 3 metre 20 santim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 17:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 3 metre 20 santim uzunluğunda ölü yılan bulundu. Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, ilk incelemede yılanın piton olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi, Killik mevkisinde dev yılan ölüsünü bulan kişi, bunu Avcılar ve Atıcılar Derneği’ne götürdü. Dernekte şaşkınlık yaratan yılanın tam 3 metre 20 santim boyunda olduğu belirlendi. Avcıların haber vermesi üzerine Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü’nden bir ekip Şarköy’e gelerek yılanı aldı. Ekipler, yılanın bulunduğu bölgede inceleme yaparak vatandaşlarla da görüştü.

Görenler gözlerine inanamadıGörenler gözlerine inanamadı

Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, bir ekibin ilçede ilk incelemesini yaptığını belirterek, "Yılanın piton olduğunu düşünüyorum. Yılanı alıp İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ne gönderip, burada bilimsel incelemesini yaptıracağız. Bu hayvan türü bizim bölgedeki doğal hayatta yok. Egzotik bir tür, bunlar tropikal iklimlerde yaşar. Bu yılan yasal olmayan yollardan getirilmiş olabilir. Vatandaş ya elinden kaçırdı ya da doğaya salmış olabilir. Gerekli inceleme ve araştırmaları yapıyoruz" dedi. (DHA)

Dev yılanı böyle yakaladılarDev yılanı böyle yakaladılar
Aç kalan köylüler piton yılanını yediAç kalan köylüler piton yılanını yedi
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Şarköy

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
hayvan hakları savunucuları nerde?bu hayvanı katledenler nerde?nerde devlet nerde millet?yazıklar olsun.bu sevimli yılanı katledenleri kınıyor ve lanetliyorum.
araştırma yapılmalı..Bu hayvan yumurta bıraktıysa durum kötü geçenlerde Kızılırmakta da piranha yakalanmıştı Birileri bilerek yada bilmeden bi haltlar karıştırıyor
piton sıcak ve nemli iklimde yaşar biliyorum ne yapmaya gelmiş oraya,birde piranhalar vardı kışın öldüler sapanca da.hastalık gelmese bari.gerirenler bulunup cezalandırılmalı.doğruysa tabii.
bu soğuk iklimde piton mu yaşar
Seni bogarsa anlarsın zehirli olup olmadigini
Hayvanı Baltayla delik desik etmisler bir de Piton panigi diye baslık atmslar.Dunyada bizden Daha Hayvan biri var mı yazıklar olsun..
Daha neler çıkacak neler daha iyi günler bu günler.
ademtoyan, güzel espri yapmışsın ama (!) koymayı unutmuşsun kardeşim. Millet, dediklerini bayaa ciddiye almış :))
akılını biriii besleyecem diye almıştır. ölüncede atmıştır no şacak yoksa pitonun TÜRKİYEDE İŞİNE
o nasıl 3 metre 5 metre gibi :)
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