Köylüler şokta! Tam 3 metre 20 santim!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi, Killik mevkisinde dev yılan ölüsünü bulan kişi, bunu Avcılar ve Atıcılar Derneği’ne götürdü. Dernekte şaşkınlık yaratan yılanın tam 3 metre 20 santim boyunda olduğu belirlendi. Avcıların haber vermesi üzerine Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü’nden bir ekip Şarköy’e gelerek yılanı aldı. Ekipler, yılanın bulunduğu bölgede inceleme yaparak vatandaşlarla da görüştü.

Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, bir ekibin ilçede ilk incelemesini yaptığını belirterek, "Yılanın piton olduğunu düşünüyorum. Yılanı alıp İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ne gönderip, burada bilimsel incelemesini yaptıracağız. Bu hayvan türü bizim bölgedeki doğal hayatta yok. Egzotik bir tür, bunlar tropikal iklimlerde yaşar. Bu yılan yasal olmayan yollardan getirilmiş olabilir. Vatandaş ya elinden kaçırdı ya da doğaya salmış olabilir. Gerekli inceleme ve araştırmaları yapıyoruz" dedi. (DHA)