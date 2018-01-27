Kritik bölge ele geçirildi! Kontrol tamamen sağlandı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri karadan, jetler tarafından da havadan ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden yükselen siyah duman Kilis'ten de görüldü.

TSK ve ÖSO birliklerinin 20 Ocak'ta başlattığı harekat kapsamındaki kara operasyonunda, Adamanlı, Haftar, Hay Oğlu, Ömer Uşağı, Marso, Şeyh Abid, Karmanlı, Bali Köy, Kurni ve Mahmud Ubasi köyleri ile Syria Tel tepesi terör örgütünden alınmıştı.

TSK ve ÖSO birlikleri, Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyünün yanı sıra; aynı beldedeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdi.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesi karşısındaki Afrin kırsalından da yoğun çatışma sesleri yükseliyor. Teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları, helikopterler ve obüslerle vuruluyor. Çok sayıda savaş uçağı ve helikopterin sınır hattındaki uçuşu sürüyor.

TSK AÇIKLADI: 394 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bugün açıklama yayımlayan Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şimdiye kadar 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) açıklamasında, terör örgütlerine ait 340 hedefin imha edildiği de açıklandı.

PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Bitlis ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlarda da 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 asker şehit oldu, 30 asker yaralandı. Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) 13 kişi hayatını kaybederken, 24 ÖSO mensubu da yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.