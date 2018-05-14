Kütahya iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Onbir ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı ve farz olan oruç ibadetini ifa edeceğimiz Ramazan ayı geldi. Büyük bir sevinçle karşılayan Kütahya halkı, iftar saati ve imsak vakti nedir merak ediyorlar. Kütahyalılar, senenin ilk teravih namazı için camilerde huşu ile namazlarını kıldıktan sonra ilk oruç için sahura kalkacaklar. Bu yüzden imsak vakti ile iftar saati kaçta araştırılıyor. Haberimizdeki Ramazan imsakiyesi ile Kütahya iftar saati ve imsak vakti nedir görebilirsiniz. İşte Kütahya Ramazan imsakiyesi 2018... İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 KÜTAHYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:57 05:39 13:02 16:54 20:14 21:49 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:55 05:38 13:03 16:55 20:15 21:50 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:54 05:37 13:03 16:55 20:16 21:52 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:53 05:36 13:03 16:55 20:17 21:53 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:51 05:35 13:03 16:55 20:18 21:54 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:50 05:35 13:03 16:56 20:19 21:56 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:49 05:34 13:03 16:56 20:20 21:57 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:48 05:33 13:03 16:56 20:20 21:58 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:47 05:33 13:03 16:56 20:21 22:00 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:45 05:32 13:03 16:57 20:22 22:01 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:44 05:31 13:03 16:57 20:23 22:02 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:43 05:31 13:03 16:57 20:24 22:03 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:42 05:30 13:03 16:57 20:24 22:05 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:41 05:30 13:03 16:58 20:25 22:06 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:40 05:29 13:04 16:58 20:26 22:07 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:40 05:29 13:04 16:58 20:27 22:08 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:39 05:28 13:04 16:58 20:28 22:09 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:38 05:28 13:04 16:59 20:28 22:10 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:37 05:28 13:04 16:59 20:29 22:11 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:36 05:27 13:04 16:59 20:30 22:12 21 05 Haziran 2018 Salı 03:36 05:27 13:05 16:59 20:30 22:13 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:35 05:27 13:05 17:00 20:31 22:14 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:35 05:26 13:05 17:00 20:31 22:15 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:34 05:26 13:05 17:00 20:32 22:16 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:34 05:26 13:05 17:00 20:33 22:16 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:33 05:26 13:05 17:01 20:33 22:17 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:33 05:26 13:06 17:01 20:34 22:18 28 12 Haziran 2018 Salı 03:33 05:26 13:06 17:01 20:34 22:19 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:32 05:26 13:06 17:01 20:35 22:19 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:32 05:26 13:06 17:02 20:35 22:20 ORUCA NE ZAMAN, NASIL NİYET EDİLİR? Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir. Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332). İMSAK NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAR? Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur. ORUCUN HİKMETİ VE ÖNEMİ Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı...” (Bakara, 2,/183) şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti kanaatkarlığımızı

güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü’nün “Kanaat bitmeyen bir hazinedir” sözü, müminin kulaklarında yankılanır. Nimetin eskisinden daha çok kadrini bilen insan, Allah’a olan şükrünü artırır. Hırsın mahrumiyete, kanaatin rahmete vesile olduğunu anlar. Allah Resulü’nün “iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez” müjdesi hayatında tezahür etmeye başlar. Oruç ibadeti, insana iftar ve sahur ile, kılınan teravih namazlarıyla, diğer ibadetlerle hayata çekidüzen verme imkânı tanır.