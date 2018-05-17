Kuzey Kore'den Güney Kore ile görüşmeme kararı

Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki birtakım meseleler halledilene kadar Seul hükümetiyle görüşmeyeceğini bildirdi.

Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore, Güney Kore ile sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde bu hafta yapılması planlanan, yüksek düzeyli görüşmenin askıya alınmasına neden olan sorunlar çözülene kadar iki ülke arasında görüşme olmayacağını belirtti.

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon, yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore'nin ortak yürüttüğü "Max Thunder" hava tatbikatını kınadı.

Ri, açıklamada, "Kuzey-Güney arasındaki üst düzey görüşmelerin askıya alınmasına neden olan ciddi durum çözülene kadar, Güney Kore'nin mevcut hükümetiyle yeniden karşı karşıya oturmak asla kolay olmayacak." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin, Güney Koreli yetkililer sağlam bir tedbir alana kadar iki ülke arasındaki üst düzey görüşmeleri süresiz erteleme konusunda kararlı bir adım attığına dikkati çeken Ri, "basiretsiz" olarak nitelendirdiği Seul hükümetini, "mevcut durumun bilincinde olmamakla" suçladı.