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Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

Ankara’da lüks bir plazanın 20. katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet’in babası, “Hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu intihar değil cinayet” dedi. Genç kızın arkadaşı ise kendisine arayan Çet'in 'Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor" dediğini söyledi. İfade veren Ç.A. da "Beraber alkol alıyorduk, intihar etti" dedi

Doğum gününde Ankara'nın en lüks plazalardan birinin 20'nci katından düşen Gazi Üniversitesi "Sanat Tasarım" öğrencisi Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. İddiaya göre; Çet, Ç.A.'nın ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalıştı. Diğer ortak, Çet'in işine son verdi. Ç.A. ise "Yeniden işe dönersin, buluşup, konuşalım" dedi. Geçen 28 Mayıs'ta Çankaya'daki plazada buluştular.

20'NCİ KATTAN DÜŞTÜ

Plazadaki kameraları inceleyen polise göre; Çet, Ç.A. ve yanlarındaki iki erkek B.Y. ve T.K. ile birlikte 23.54'te plazaya girdi. Saat 01.30'da B.Y. ile T.K. plazadan ayrıldı. Çet ise 04.00'te 20'nci kattan düşerek öldü. Polis, B.Y. ile T.K.'nin ifadelerine başvurdu.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Çet'in ev arkadaşı Liliya, kilit nokta oldu. Liliya "Gece 01.48'de aradı. 'İçeriye geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle' dedi. 12 dakika sonra 'Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor, keşke gelmeseydim' diye mesaj attı" dedi. Olaydan sonra kayıplara karışan Ç.A. ise ortaya çıkarak polise ifade verdi. Ç.A., "Beraber alkol alıyorduk. Bir ara yanımdan ayrıldı. Gelmeyince merak edip bakmaya gittim. O sırada kendini sarkıtmış 'Kendimi atacağım' diyordu. 'Yapma, etme' derken kendini attı. Tutup çekmeye çalıştım, o sırada tırnakları parmaklarıma battı" diye konuştu. İstanbul'da yaşayan baba İsmail Çet ise "Bu intihar değil, bir cinayet. Kızımın katilinin peşini bırakmayacağız. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Okulu başarılıydı. İstediği bölümde okuyordu" dedi.

SABAH

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Anahtar Kelimeler:
şule çet Ankara intihar lüks plaza

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
kızının peşini bırakmasaydında böyle olmasaydı ilgilenseydin babasından sevgi gören bi kızı hiç bi erkek kandıramaz
@saykoc90 kızın gitmesine nedersin.böylesi o..çk larının parasahibi olunca adamlığı kenara bırakıp. k..p ..lik yapmasına nedersin.başkasının namusunda ,gözü olanın kendi namusununda aynı ayak altı olduğunu bilmemesi neacı...çünki bu işler namussuz olanın harcı!
keşke kızını gece 4lerde plazanın 20. katında çıkmadan takip etseydin.
cocuklarınızı müslüman yetiştirin.
çocuklarınızı insan gibi yetiştirin müslümanlık edalariyla olmuyor o işler. sonra bak hacı hoca şey ediyor cocuklari ... adam gibi insan gibi yetiştirin
@sprglvs bu işin müslümanı hristiyanı yok bilinçli yetiştirin
Genc kizlarin lux yasam tutkusu ve kacinilmaz son evli isadamlariyla yatip kalkan onlarin kartlariyla lux icinde yasayan yuzlerce si var ama sonlari ayni bu
işde üni gelmiş olduğu durum nerdeyse tüm şehrimizdeki üni öğrencileri bu durumda aileden uzak özgür ve kaçınılmaz son satılmış bedenler beyinler para uğruna tükenmiş hayatlar birde bunlar aile olacak tabi sonları böyle olmazsa yazık.
gencecik güzel bir kızı katleden bu soysuzlar elbet cezasını çekmeli...
Su testisi...
hicbir kiz ise geri donmek icin patronuyla evine gitmez hele ki dogum gununde hic gitmez kendiniz koyun yerine sizi eski patronunuz ise geri almak icin cagirsa gec 12de evine gider misiniz ? gunduzler cuvala mi girdi ??
çokta üzülmedim deyip vicadansız gibi hissetmektense herkes çoluk çocuğuna sahip çıksın demek yeterli olacaktır umarım
adam nasıl dışarıda oluyor arkadaş
öldükten sonra peşini bırakmıcaz demişler.hayattayken yapacaktınız
CİNAYET YUZDE YUZ YAZIK OLMUŞ KIZA
O nasıl ev arkadaşı. Polisi arasana kız senden yardım istiyor beyinsiz
Burada bütün ahlak bekçikler suçun ölen kızda ve onu takip etmeyen babasında olduğunu yazmış.Doğruya yeni yetme bir işadamı bozuntusu nasıl suçlu olabilir.Allahtan bu kadar çok ahlaklı ve kadınların nasıl yaşamaları gerektiği konusunda bilgili bir halkımız var yoksa halimiz ne olurdu.
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