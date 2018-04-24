Manisa'da 400 askerin zehirlenmesine neden olan aşçı kendini böyle savundu: Bana 'çok güzel pişirmişsin' dediler!

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yapılan duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı ancak mağdur ve yakınları katılmadı.

İddianamenin okunmasının ardından bazı sanık avukatları, müvekkillerin "suç taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak, görevi ihmal" suçundan değil sadece "görevi ihmal suçundan yargılanması için dosyaların ayrılması talebinde bulundu.

Mahkemenin talebi reddetmesinin ardından sanıklar savunmalarını yaptı.

Sanıklardan Mutfak Kontrol Teşkilatı Komisyon Başkanı Alper Akyol, üzerine atılı suçları kabul etmediği belirterek askerlerin etkilendiği öne sürülen hindi etinin hangi şartlarda muhafıza edildiğini görmediğini söyledi.

Askerlerin etkilendiği illeri sürülen öğle yemeğinden kendisinin de yediğini ve fiziksel bir şey olmadığını ileri süren Akyol, besin zehirlenmesi olduğunu öğrenince o günkü yemek numunelerini sakladığını beyan etti.

Akyol, Rota yemek şirketinin yükümlülüklerini kontrol etmekteki görevini tam olarak yaptığını illeri sürdü.

"İLGİLİ MAKAMLARA UYARILARDA BULUNDUM"



Kısım amiri olan sanık Astsubay Asım Şevki ise yemek şirketi ile ilgili daha önce ilgili makamları uyardığını ifade ederek şöyle konuştu: