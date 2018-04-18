Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli üç ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa, Balıkesir ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım
Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?
İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum