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Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

"ByLock" kullandıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa merkezli üç ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa, Balıkesir ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY Jandarma Manisa operasyon

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