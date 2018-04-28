Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

"MANİSA (AA) - Manisa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 muvazzaf subay ve astsubay gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri yapılanması içerisinde olan ve "kontörlü/ankesörlü" telefonlarla örgütün asker imamlarıyla iletişim kurdukları belirlenen 15 muvazzaf subay ve astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik Manisa, İzmir, Ankara, Balıkesir, Aydın, Muş, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 15 subay ve astsubay gözaltına alındı.
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