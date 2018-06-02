HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Marmaris'te belediyeden 10 bin kişiye iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 07:55 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris İlçe Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 10 bin kişiye iftar yemeği verdi.  Marmaris Belediyesi, 'İftar soframıza bekliyoruz' adı altında şehir merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda iftar yemeği verdi.

Marmaris'te belediyeden 10 bin kişiye iftar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçe Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 10 bin kişiye iftar yemeği verdi.
Marmaris Belediyesi, 'İftar soframıza bekliyoruz' adı altında şehir merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda iftar yemeği verdi. Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, eşi Sevgi Acar, CHP ilçe teşkilatı üyeleri ve tüm vatandaşların davetli olduğu iftara yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Başkan Ali Acar, masaları dolaşarak vatandaşların Ramazan ayını kutlayıp, davete katıldıkları için teşekkür etti. 3 noktada kurulan dev kazanlarda etli nohutlu pilav, salata, çorba, etli keşkek ve yöresel tatlı zerde, ayran ile su eşliğinde ikram edildi. Kurulan stant önlerine bir saat önceden gelen kalabalık uzun kuyruklar oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte fasıl heyeti eşliğinde yemek yenildi. Masa ve sandalyelerin yetersiz kalmasıyla çoğu vatandaşlar havuz çevresindeki duvarlarda oturarak iftarını açtı. Çocuklara dondurma dağıtıldı. Belediye ekipleri, tespit ettiği yardıma muhtaç ve yatalak 200 ailenin evine iftar yemeği götürdü.
Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ali Acar, "Bu kadar yoğun bir kalabalık olacağını ön görmemiştik. Ramazan, bağışlanma ve bağışlama ayıdır. Bazen hizmetimizde aksaklıklar yaşandı ve çok mahcup oldum. Hizmetimizde sıkıntı olduysa hepinizden affınızı rica ediyorum. İftar soframıza katılarak bizleri çok mutlu ettiniz. Hepinizin Mübarek Ramazan Ayı'nı can-ı gönülden kutluyorum" dedi.
İzmir'den gelen Anatolia Organizasyonu, iftarın ardından ilk olarak 30 dakika fasıl, ardından 45 dakika sema gösterisi sundu. Sema gösterilerini gören yabancı turistler, meydanı doldurarak gösteriyi ilgiyle izledi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te belediyeden 10 bin kişiye iftarMarmaris'te belediyeden 10 bin kişiye iftarMarmaris'te belediyeden 10 bin kişiye iftar

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Günlük burç yorumları: 2 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 2 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları
Bolu'da kadavra 17 yıl sonra defnedildi! 'Cesedi artık kullanılamayacak hale gelmişti'Bolu'da kadavra 17 yıl sonra defnedildi! 'Cesedi artık kullanılamayacak hale gelmişti'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye için heyecanlı bekleyiş! (Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgula!)

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye için heyecanlı bekleyiş! (Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgula!)

LGS'ye girecek öğrenciler dikkat! Sınav saatine dikkat edin

LGS'ye girecek öğrenciler dikkat! Sınav saatine dikkat edin

Yasak aşk felaket getirdi! Karısının hayatını kararttı

Yasak aşk felaket getirdi! Karısının hayatını kararttı

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız

Günlük burç yorumları: 2 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 2 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Bolu'da kadavra 17 yıl sonra defnedildi! 'Cesedi artık kullanılamayacak hale gelmişti'

Bolu'da kadavra 17 yıl sonra defnedildi! 'Cesedi artık kullanılamayacak hale gelmişti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.