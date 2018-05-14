May, Ruhani ile telefon görüşmesi yaptı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi yaptı.
İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı May'in İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı yaptığı telefon görüşmesinde, İran'da hapiste tutulan çifte vatandaşların (İngiliz ve İran) durumunun ele alındığı, May'in "insani dayanaklarla" bu vatandaşların serbest bırakılması yönünde ilerlemenin sağlanmasını talep ettiği bildirildi.
İngiliz yayın kurumu BBC'ye göre, İran'da yaklaşık 30 çifte vatandaş hapiste tutuluyor.
Açıklamada May'in, İngiltere'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya olan bağlılığını sürdürdüğü kaydedildi.
Geçen ay London Imperial College Profesörü Abbas Edalat Tahran'da tutuklanmıştı.
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