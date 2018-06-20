Mehmet Şimşek: Sıradan bir insan olmayı çok özledim

CNN Türk'te konuşan Şimşek, 24 Haziran'daki seçimlerden sonra siyaseti bırakacağı yorumlarını şöyle değerlendirdi:

"Milletvekili olmama benim şahsi tercihim oldu. Böyle bir arzum vardı. Tabi ki bu güzel ülkeme, millete hizmetten hiç kimse kaçamaz. Ama ben hiçbir zaman samimi olarak söylüyorum buraya gelirken de buradayken de, son 11 yıldır, ben hiçbir zaman buraya bir makam mevki amacıyla gelmedim. Normal hayatı çok özledim. Sıradan bir insan olmayı, rahat bir şekilde yaşamayı çok özledim. Makam mevki derdim hiç yok. Ülkeye hizmet noktasında rahmetli babama bir sözüm var. O sözümü yerine getirdim. Bu konuda tereddütüm yok. Ciddi bir fedakarlık gerektirdi. Çünkü hakikaten profesyonel, iyi, oturmuş bir düzeni bırakıp gelmiştim. Büyük bir onur, büyük bir gurur. Eksiklerimiz mutlaka vardır. Eminim hatalarım vardır. Geldim küresel kriz başladı. Oradan çıktım başka şeyler başladı."

"BU SON DALGA, KÜRESEL BİR DALGA"



Şimşek ayrıca kurun neden yükseldiğine ilişkin de şu görüşlerini paylaştı:

"Bu son dalga küresel bir dalga. Liranın nispeten, başka para birimlerine oranla, dirençli kaldığı bir süreç. Faiz artışından önce, Türkiye'ye özgü para politikasının enflasyon karşısında yeterince güçlü bir duruş sergilemediğinden dolayı bir endişe vardı. O endişe çok hızlı bir şekilde fiyatlanıyordu. O kısmen Türkiye kaynaklıydı ama biz onu çözdük."



