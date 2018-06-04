Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçim anketi! İşte çarpıcı son anket sonuçları

24 Haziran seçimlerine 2 hafta kala, art arda seçim anketi sonuçları açıklanıyor. 24 Haziran genel seçimlerine yönelik bir anket de Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, Twitter hesabından Ankara'da yapılan bir anketin sonucunu paylaştı. Saadet Partisi'ne seslenen Gökçek, şunları yazdı:

"ANKARA 1./2./3.BÖLGELERDE SAADET PARTİSİNE İTTİFAK İÇİNDE VERİLEN OYLAR 1,06/1,63/3.83.. SAADET PARTİSİNE VERİLEN İTTİFAK OYLARININ KENDİLERİNE İĞNE UCU KADAR FAYDASI YOK. AMA CHP’YE HER BÖLGEDEN BİR FAZLA MV GETİRİYOR. KARDEŞİM SANA YARAMAYIP CHP’YE ATTIĞIN OYUN VEBALİ YOK MU?"

İşte Melih Gökçek'in açıkladığı ankette Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları:

ANKARA 1. BÖLGE:



Cumhur İttifakı: %45,30 - 6 milletvekili (Saadet Partisi ittifakta olmasaydı milletvekili sayısı 7(+1))

Millet İttifakı: %46,16 - 7 milletvekili (Saadet Partisi ittifakta olmasaydı milletvekili sayısı 6(-1))

ANKARA 2. BÖLGE



Cumhur İttifakı: %67,32 - 7 milletvekili (Saadet Partisi ittifakta olmasaydı milletvekili sayısı 8(+1))

Millet İttifakı: %26,58 - 4 milletvekili (Saadet Partisi ittifakta olmasaydı milletvekili sayısı 3(-1))