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Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçim anketi! İşte çarpıcı son anket sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 07:11 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ankara'da yapılan 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine yönelik yaptırdığı son anket sonucunu açıkladı.

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçim anketi! İşte çarpıcı son anket sonuçları

24 Haziran seçimlerine 2 hafta kala, art arda seçim anketi sonuçları açıklanıyor. 24 Haziran genel seçimlerine yönelik bir anket de Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, Twitter hesabından Ankara'da yapılan bir anketin sonucunu paylaştı. Saadet Partisi'ne seslenen Gökçek, şunları yazdı:

"ANKARA 1./2./3.BÖLGELERDE SAADET PARTİSİNE İTTİFAK İÇİNDE VERİLEN OYLAR 1,06/1,63/3.83.. SAADET PARTİSİNE VERİLEN İTTİFAK OYLARININ KENDİLERİNE İĞNE UCU KADAR FAYDASI YOK. AMA CHP’YE HER BÖLGEDEN BİR FAZLA MV GETİRİYOR. KARDEŞİM SANA YARAMAYIP CHP’YE ATTIĞIN OYUN VEBALİ YOK MU?"

İşte Melih Gökçek'in açıkladığı ankette Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları:

ANKARA 1. BÖLGE:

Cumhur İttifakı: %45,30 - 6 milletvekili (Saadet Partisi ittifakta olmasaydı milletvekili sayısı 7(+1))
Millet İttifakı: %46,16 - 7 milletvekili (Saadet Partisi ittifakta olmasaydı milletvekili sayısı 6(-1))

ANKARA 2. BÖLGE

Cumhur İttifakı: %67,32 - 7 milletvekili (Saadet Partisi ittifakta olmasaydı milletvekili sayısı 8(+1))
Millet İttifakı: %26,58 - 4 milletvekili (Saadet Partisi ittifakta olmasaydı milletvekili sayısı 3(-1))

ANKARA 3. BÖLGE

Cumhur İttifakı: %61,72 - 8 milletvekili (Saadet Partisi ittifakta olmasaydı milletvekili sayısı 9(+1))
Millet İttifakı: %27,02 - 4 milletvekili (Saadet Partisi ittifakta olmasaydı milletvekili sayısı 3(-1))

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Beyaz TV canlı yayınına konuk olan Melih Gökçek, elindeki cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Gökçek canlı yayında, Ankara genelinde yapılan anketin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafere yakın olduğunu belirtti.

24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİ SONUCU

Gökçek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.30. CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 25.64. İyi Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 10,82. Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,60. Doğu Perinçek 0,60 ve Selahattin Demirtaş 1,40" diye konuştu.


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