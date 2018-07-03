Melih Gökçek'ten idam anketi

Melih Gökçek, çocuk istismarcıları ve katilleri için idam talebinde bulundu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunmasının ardından 'Ben de idam istiyorum' dedi.
LEYLA AKDEMİR’İN AMCASI ÇOCUK KATİLLERİNE İDAM İSTİYOR...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 2 Temmuz 2018
BEN DE İSTİYORUM...
YA SİZ? pic.twitter.com/oR0RvWMW8p
İdamla ilgili bir de anket yapan Gökçek "Leyla Aydemir'in amcası çocuk katillerine idam istiyor… Ben de istiyorum… Ya siz?" ifadelerini kullandı.
ÇOÇUK TACİZCİLERİNE VE KATİLLERİNE HANGİ CEZA VERİLMELİ...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 2 Temmuz 2018
HERKES LÜTFEN OY KULLANSIN.
ÇÜNKÜ BU ANKET DEVLETE YÖN GÖSTERECEKTİR.
ÇOK BÜYÜK KATILIM BEKLİYORUM.
ÇÜNKÜ TÜRKİYE GÜNDEMİ BU.
Gökçek geçtiğimiz günlerde Polatlı'da cansız bedenine ulaşılan Eylül için de bir paylaşım yaparak, "Küçük Eylül'ümüzü öldüren her kimse bu şerefsiz kesinlikle asılmalı. Kısıtlı da olsa idam gelmeli" demişti.
KÜÇÜK EYLÜL’ÜMÜZÜ ÖLDÜREN HERKİMSE,— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 29 Haziran 2018
BU ŞEREFSİZ
KESİNLİKLE ASILMALI...
KISITLI DA OLSA İDAM GELMELİ... pic.twitter.com/DLMYnEAx0m
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