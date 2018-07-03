Melih Gökçek'ten idam anketi

Melih Gökçek, çocuk istismarcıları ve katilleri için idam talebinde bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunmasının ardından 'Ben de idam istiyorum' dedi.

LEYLA AKDEMİR’İN AMCASI ÇOCUK KATİLLERİNE İDAM İSTİYOR...

BEN DE İSTİYORUM...

YA SİZ? pic.twitter.com/oR0RvWMW8p — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 2 Temmuz 2018

İdamla ilgili bir de anket yapan Gökçek "Leyla Aydemir'in amcası çocuk katillerine idam istiyor… Ben de istiyorum… Ya siz?" ifadelerini kullandı.

ÇOÇUK TACİZCİLERİNE VE KATİLLERİNE HANGİ CEZA VERİLMELİ...

HERKES LÜTFEN OY KULLANSIN.

ÇÜNKÜ BU ANKET DEVLETE YÖN GÖSTERECEKTİR.

ÇOK BÜYÜK KATILIM BEKLİYORUM.

ÇÜNKÜ TÜRKİYE GÜNDEMİ BU. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 2 Temmuz 2018

Gökçek geçtiğimiz günlerde Polatlı'da cansız bedenine ulaşılan Eylül için de bir paylaşım yaparak, "Küçük Eylül'ümüzü öldüren her kimse bu şerefsiz kesinlikle asılmalı. Kısıtlı da olsa idam gelmeli" demişti.

KÜÇÜK EYLÜL’ÜMÜZÜ ÖLDÜREN HERKİMSE,

BU ŞEREFSİZ

KESİNLİKLE ASILMALI...

KISITLI DA OLSA İDAM GELMELİ... pic.twitter.com/DLMYnEAx0m — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 29 Haziran 2018



