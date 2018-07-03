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Melih Gökçek'ten idam anketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından çocuk istismarcıları ve katillerinin idamı için anket düzenledi. Gökçek, "Leyla Aydemir'in amcası çocuk katillerine idam istiyor... Ben de istiyorum... Ya siz?" diye sordu.

Melih Gökçek'ten idam anketi

Melih Gökçek, çocuk istismarcıları ve katilleri için idam talebinde bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunmasının ardından 'Ben de idam istiyorum' dedi.

İdamla ilgili bir de anket yapan Gökçek "Leyla Aydemir'in amcası çocuk katillerine idam istiyor… Ben de istiyorum… Ya siz?" ifadelerini kullandı.

Gökçek geçtiğimiz günlerde Polatlı'da cansız bedenine ulaşılan Eylül için de bir paylaşım yaparak, "Küçük Eylül'ümüzü öldüren her kimse bu şerefsiz kesinlikle asılmalı. Kısıtlı da olsa idam gelmeli" demişti.


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Melih Gökçek Leyla Aydemir idam hadım cinsel istismar düzenlemesi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunu 2004 de meclisde kaldırırken evet diye oy kaldıran sen mi söylüyorsun ?
ilk defa bu adama katılıyorum..
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