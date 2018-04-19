Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

İYİ Parti ile ilgili kararı YSK’nin vereceği belirtilirken, Meral Akşener’in partisi seçime sokulmasa bile 100 bin imza ile aday gösterileceği, partililerin de Demokrat Parti ya da hayır bloğunda yer alan diğer partilerin listesinden parlamentoya girmek için hızlı bir görüşme trafiği yürüteceği belirtiliyor.

"İYİ PARTİ'NİN LEHİNE DÖNÜŞECEK"



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti’nin “seçimlere katılamaması nedeniyle yaşanacak mağduriyetin de halk nezdinde İYİ Parti’nin lehine dönüşeceği” ifade ediliyor. İYİ Parti, bu süreçte öncelikle 10 Aralık 2017’de, kurucular kurulu ile birlikte yaptıkları kurultayı örnek olarak gösterecek. Bu kurultaya göre, “seçime katılabileceklerini, aksi bir kararın ise hukuka aykırı olacağını” halka anlatacak.

"6 AYLIK SÜRE 22 HAZİRAN'DA DOLACAK"



Meral Akşener’in avukatı ve İYİ Parti MYK üyesi Feridun Bahşi, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre 6 aylık süre 22 Haziran’da dolmaktadır. Partimiz 23 Haziran 2018 tarihi dahil sonraki herhangi bir tarihte yapılacak olan seçimlere katılma yeterliliğine sahiptir” dedi