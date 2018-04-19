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Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 09:09 | Son Güncelleme

Erken baskın seçim kararı ile seçimlere giremeyeceği yorumları yapılan İYİ Parti, B planını devreye sokma hesabı yapılıyor. Meral Akşener, dünkü yaptığı açıklamada " 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

İYİ Parti ile ilgili kararı YSK’nin vereceği belirtilirken, Meral Akşener’in partisi seçime sokulmasa bile 100 bin imza ile aday gösterileceği, partililerin de Demokrat Parti ya da hayır bloğunda yer alan diğer partilerin listesinden parlamentoya girmek için hızlı bir görüşme trafiği yürüteceği belirtiliyor.

"İYİ PARTİ'NİN LEHİNE DÖNÜŞECEK"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti’nin “seçimlere katılamaması nedeniyle yaşanacak mağduriyetin de halk nezdinde İYİ Parti’nin lehine dönüşeceği” ifade ediliyor. İYİ Parti, bu süreçte öncelikle 10 Aralık 2017’de, kurucular kurulu ile birlikte yaptıkları kurultayı örnek olarak gösterecek. Bu kurultaya göre, “seçime katılabileceklerini, aksi bir kararın ise hukuka aykırı olacağını” halka anlatacak.

"6 AYLIK SÜRE 22 HAZİRAN'DA DOLACAK"

Meral Akşener’in avukatı ve İYİ Parti MYK üyesi Feridun Bahşi, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre 6 aylık süre 22 Haziran’da dolmaktadır. Partimiz 23 Haziran 2018 tarihi dahil sonraki herhangi bir tarihte yapılacak olan seçimlere katılma yeterliliğine sahiptir” dedi

ÜMİT ÖZDAĞ: DP VE SAADET İLE BİRLİKTE GİRECEĞİZ MUHTEMELEN

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) partisinin erken seçime girmesini engellemesi durumunda "DP ve Saadet ile birlikte gireceğiz muhtemelen…” dedi. Kongrelerin yapıldığını belirten Özdağ, "“Yasaların gereklerini yerine getirmiş durumdayız. İYİ Parti seçime mutlaka girer" ifadesini kullandı.

MERAL AKŞENER: İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin 24 Haziran'da sandık başına gidecek olmasını İstanbul İl Başkanlığında değerlendirdi.

Akşener, "Biz birinci olağan kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. O günden saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum. İYİ Parti seçime yönelik en hazırlıklı partidir." ifadelerini kullandı.

"BEN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYIM"

Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. İYİ Parti bu seçimin bir an önce olmasını arzu etti. An itibariyle seçim çalışmalarına başlıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz en önemli konu seçim ve sandıkların güvenliğini sağlamaktır. Ben cumhurbaşkanlığına adayım. Yüzbin imzayla aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar siyaset simsarlarına şunu söylemek istiyorum; Korkunun ecele faydası yok. Bir an önce seçime giderek paçayı kurtarmaya çalışıyorlar ama paçayı sudan çıkartamayacaklar"

"GÖZÜNAYDIN TÜRKİYE"

Açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Gözünaydın Türkiye. 15 yıldır hüküm süren korku ikliminden çıkmak için önüne bir fırsat geldi. Biz ülkemizin ve bölgemizin rahat bir nefes almasını sağlamak için geliyoruz. Hayırlı olsun. Bugüne kadar yolumuzu kesmek için ellerinden geleni arkalarına koymadılar. Engelleri aşa aşa geldik. Bugünden sonra da, engelleri aşa aşa İYİ'leri iktidara getirecegiz" ifadesini kullandı.

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