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Mersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 20:34 | Son Güncelleme

MERSİN’in Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu mahallesindeki şüpheli paket nedeniyle D-400 karayolu trafiğe kapandı.

Mersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölgede, saat 19.30 sıralarında şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi alıp yolu çift taraflı trafiğe kapattı ve bomba imha ekiplerini bilgilendirdi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri, Mersin kent merkezinden olay yerine gelecek bomba imha ekibini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin şüpheli paket D-400 karayolu

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