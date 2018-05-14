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Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:58 | Son Güncelleme

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 15 Mayıs Salı günü teravih namazı sonrasında imsak vaktine göre kallkıcak ilk sahur için Ramazan imsakiyesi araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Mersinliler, imsak vakti, iftar saatini öğrenmek istiyor. İşte Diyanet'in takvimine göre Mersin Ramazan imsakiyesi 2018...

Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Farz olan oruç görevini yerine getirmek isteyen Mersinliler, kendi şehirlerindeki imsak vakti, iftar vakti nedir merak ediyorlar. Bu yüzden Mersin Ramazan imsakiyesi araması yapmaya başladılar. Haberimizde Diyanet tarafından hazırlanan Ramazan İmsakiyesine göre, Mersin'de sahur, imsak ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

MERSİN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:51 05:26 12:44 16:31 19:49 21:18
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:50 05:26 12:44 16:31 19:50 21:20
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:48 05:25 12:44 16:32 19:51 21:21
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:47 05:24 12:44 16:32 19:52 21:22
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:46 05:23 12:44 16:32 19:53 21:23
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:45 05:23 12:44 16:32 19:53 21:24
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:44 05:22 12:44 16:32 19:54 21:25
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:43 05:22 12:44 16:33 19:55 21:26
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:42 05:21 12:44 16:33 19:56 21:28
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:41 05:20 12:44 16:33 19:56 21:29
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:40 05:20 12:45 16:33 19:57 21:30
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:39 05:19 12:45 16:33 19:58 21:31
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:39 05:19 12:45 16:34 19:59 21:32
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:38 05:18 12:45 16:34 19:59 21:33
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:37 05:18 12:45 16:34 20:00 21:34
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:36 05:18 12:45 16:34 20:01 21:35
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:36 05:17 12:45 16:34 20:01 21:36
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:35 05:17 12:45 16:35 20:02 21:37
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:34 05:16 12:46 16:35 20:03 21:38
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:34 05:16 12:46 16:35 20:03 21:38
21 05 Haziran 2018 Salı 03:33 05:16 12:46 16:35 20:04 21:39
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:33 05:16 12:46 16:35 20:05 21:40
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:32 05:16 12:46 16:36 20:05 21:41
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:32 05:15 12:46 16:36 20:06 21:42
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:31 05:15 12:47 16:36 20:06 21:42
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:31 05:15 12:47 16:36 20:07 21:43
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:31 05:15 12:47 16:37 20:07 21:44
28 12 Haziran 2018 Salı 03:31 05:15 12:47 16:37 20:08 21:44
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:30 05:15 12:47 16:37 20:08 21:45
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:30 05:15 12:48 16:37 20:08 21:45

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).

RAMAZAN DUASI

'Allahumme gavvinî fîhi alâ igameti emrik ve ezignî fîhi halâvete zikrik ve evzi'nî fîhi li-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-nâzirîn'

Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.

RAMAZAN AYI MESAJLARI

Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gerçek vuslatı bulmasına vesile olsun... Hayırlı Ramazanlar.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

Allah bütün müminlerin dostça kardeşçe, bereketi hem sofralarında hemde kalplerinde hissedecekleri hayırlı ve mutlu bir Ramazan Ayı geçirmeyi Nasip Etsin Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ay'ında bütün müminlerin dualarını, oruçlarını ALLAH (c.c) kabul etsin. ALLAH (c.c) bizi bütün kötülüklerden ıslah etsin. Ramazan Ayımız Mübarek olsun.

Ramazan Ayının bereketi sofralarınıza, huzuru kalbinize, imanı dualarınıza yansısın RAMAZAN ayınız mübarek Olsun.

MERSİN CAMİLERİ


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