Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Farz olan oruç görevini yerine getirmek isteyen Mersinliler, kendi şehirlerindeki imsak vakti, iftar vakti nedir merak ediyorlar. Bu yüzden Mersin Ramazan imsakiyesi araması yapmaya başladılar. Haberimizde Diyanet tarafından hazırlanan Ramazan İmsakiyesine göre, Mersin'de sahur, imsak ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:51
|05:26
|12:44
|16:31
|19:49
|21:18
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:50
|05:26
|12:44
|16:31
|19:50
|21:20
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:48
|05:25
|12:44
|16:32
|19:51
|21:21
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:47
|05:24
|12:44
|16:32
|19:52
|21:22
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:46
|05:23
|12:44
|16:32
|19:53
|21:23
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:45
|05:23
|12:44
|16:32
|19:53
|21:24
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:44
|05:22
|12:44
|16:32
|19:54
|21:25
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:43
|05:22
|12:44
|16:33
|19:55
|21:26
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:42
|05:21
|12:44
|16:33
|19:56
|21:28
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:41
|05:20
|12:44
|16:33
|19:56
|21:29
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:40
|05:20
|12:45
|16:33
|19:57
|21:30
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:39
|05:19
|12:45
|16:33
|19:58
|21:31
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:39
|05:19
|12:45
|16:34
|19:59
|21:32
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:38
|05:18
|12:45
|16:34
|19:59
|21:33
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:37
|05:18
|12:45
|16:34
|20:00
|21:34
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:36
|05:18
|12:45
|16:34
|20:01
|21:35
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:36
|05:17
|12:45
|16:34
|20:01
|21:36
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:35
|05:17
|12:45
|16:35
|20:02
|21:37
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:34
|05:16
|12:46
|16:35
|20:03
|21:38
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:34
|05:16
|12:46
|16:35
|20:03
|21:38
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:33
|05:16
|12:46
|16:35
|20:04
|21:39
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:33
|05:16
|12:46
|16:35
|20:05
|21:40
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:32
|05:16
|12:46
|16:36
|20:05
|21:41
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:32
|05:15
|12:46
|16:36
|20:06
|21:42
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:31
|05:15
|12:47
|16:36
|20:06
|21:42
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:31
|05:15
|12:47
|16:36
|20:07
|21:43
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:31
|05:15
|12:47
|16:37
|20:07
|21:44
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:31
|05:15
|12:47
|16:37
|20:08
|21:44
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:30
|05:15
|12:47
|16:37
|20:08
|21:45
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:30
|05:15
|12:48
|16:37
|20:08
|21:45
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
RAMAZAN DUASI
'Allahumme gavvinî fîhi alâ igameti emrik ve ezignî fîhi halâvete zikrik ve evzi'nî fîhi li-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-nâzirîn'
Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gerçek vuslatı bulmasına vesile olsun... Hayırlı Ramazanlar.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.
Allah bütün müminlerin dostça kardeşçe, bereketi hem sofralarında hemde kalplerinde hissedecekleri hayırlı ve mutlu bir Ramazan Ayı geçirmeyi Nasip Etsin Hayırlı Ramazanlar.
Ramazan ay'ında bütün müminlerin dualarını, oruçlarını ALLAH (c.c) kabul etsin. ALLAH (c.c) bizi bütün kötülüklerden ıslah etsin. Ramazan Ayımız Mübarek olsun.
Ramazan Ayının bereketi sofralarınıza, huzuru kalbinize, imanı dualarınıza yansısın RAMAZAN ayınız mübarek Olsun.
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