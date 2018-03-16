Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Cumartesi gününe dikkat!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu bilgilerine göre, İstanbul ve bölgede haftasonu havanın parçalı az bulutlu, doğusunun ise zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Yurdun büyük kısmının yazı hissedeceği hafta sonu geldi. Hava sıcaklıkları yarın Türkiye’nin birçok şehrinde 4-5 derece daha yükselecek, yağışlar duracak ve güneşli bir hava yurda hakim olacak. Son dakika hava durumu tahminlerine göre pazar günü yeni bir yağışlı hava dalgası gelse de çok etkili olmayacak hava sıcaklıkları sadece 1-2 derece düşecek.
CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNEŞE DOYACAK
Kış geride kalırken cumartesi günü Türkiye baharı hissedeceği ilk hafta sonunu yaşayacak. Hava sıcaklıkları yükselecek ve tahminlere göre yurdun hiçbir bölgesinde yağış gözlenmeyecek. Pazar günü gelecek yağışlı hava çok etkili olmayacak…
BUGÜN BATI ISINACAK DOĞU SOĞUYACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise bugün doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, batı bölgelerde güneşlenme ile birlikte 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
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