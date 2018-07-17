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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

Edirne’de, öğleden sonra bir anda bastıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar kısa sürede adeta göle döndü. Şiddetli yağışın yarın İstanbul’da etkili olması beklenirken Meteoroloji'den uyarı geldi. Meteoroloji, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor

Edirne'de gök gürültülü şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte güneşli havada başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırdı.

5 DAKİKADA CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına yağmurun azalmasını bekledi.

Meteoroloji yetkilileri, kuzeyden gelen hava dalgasının kısa sürede yağmura neden olduğunu, sıcaklığın 25 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK

İstanbul’da da yarın sağanak ve gök gürültülü şeklinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın saat 10.00-16.00 arasında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olacağı öngörülüyor.

ANİ SEL, SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

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Edirne Meteoroloji sağanak yağış uyarısı istanbul

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sizin dediginiz hic birseye inanmam daha arabayi resmen kargo paketi gibi yaptim yagmadi 3 saatime maloldu
keşke güzel bi şekilde burayada yagsada rahatlasa istanbul
FELAKET HABERCİSİ MYNET
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