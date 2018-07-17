Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor

Edirne'de gök gürültülü şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte güneşli havada başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına yağmurun azalmasını bekledi.
Meteoroloji yetkilileri, kuzeyden gelen hava dalgasının kısa sürede yağmura neden olduğunu, sıcaklığın 25 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
İstanbul’da da yarın sağanak ve gök gürültülü şeklinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın saat 10.00-16.00 arasında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
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