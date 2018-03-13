HABER

Metrobüste öpüşme kavgasına Nevşin Mengü de dahil oldu! Sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 10:15 | Son Güncelleme

Sevgililer öpüştü diye Metrobüste olay çıktı. Bir metrobüs yolcusu kendini ‘ahlak bekçisi’ olarak adlandırınca Nevşin Mengü sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

İstanbul'da bir metrobüste yaşanan olay telefon kameralarına yansıdı… .Metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine olay çıktı! Bir metrobüs yolcusu kendini ‘ahlak bekçisi' olarak adlandırarak gençlere müdahale etti. Şahsın gençlere müdahalesinin ardından bir kişinin uyarısıyla karşılaşan şahıs kendini, “Ahlak bekçiliğiyse evet ahlak bekçisiyim, ben Avrupalı değilim, benim ahlakıma ters” ifadeleriyle savundu.

İki gencin öpüşmesine müdahale eden şahsa Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medyadan sert tepki gösterdi: “Hiç sevip sevilmedikleri için sevgiyi ahlaksızlık sanıyorlar”

nevsn-mengu

İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilimİki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim
E-5'te trafik ve metrobüs seferleri durma noktasına geldi!E-5'te trafik ve metrobüs seferleri durma noktasına geldi!
Metrobüs durağında kavga eden kadınları zor ayırdılarMetrobüs durağında kavga eden kadınları zor ayırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nevşin Mengü istanbul Metrobüs kavga

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Okuyucu Yorumları 40 yorum
Kusura bakma ama sevgi sadece alenen dudaktan opusulerek gosterilmez.Sevgiyi gostermenin bir cok yolu vardir
@cabbarcan77 kimisi dudaktan öpüşerek gösterir kardeşim sana mı soracak millet sevgisini nasıl göstereceğini çomar dallama
@cabbarcan77 o dediğiniz durum normal bir hanımefendi için geçerli kaşarlı bir orp nin sevgi gösterisi de bu metrobüs örneğindeki gibi farklı olur.
@cabbarcan77 nevsin mengü, bugüne kadar kudüs'e giden yüzbinlerce kadın gazeteciden tacize uğradım diyen yegane kişi. hem de cuma günü. başka söze gerek var mı? hala anlamayan var mı?
bu nevşin mengüyü çok sevmişler galiba otobüslerde dolmuşlarda parklarda bahçelerde.... herkesin ortasında çoluk çocuğun arasında nasıl bir kepazeliği savunuyor bu kadın utanmadan
@tolgabey200706 beğenmeyenleri söylüyorum; kemalistler,aleviler,ateistler,hdpliler, bunların içinde namuslu kişilerin olduğuna da inanmak istiyorum,
her şeyin bir adabı var ne alakası var sevmek ile sevilmek ile?????
@38mekanik Marjinal davranışlar toplumu kutuplaştırıyor. Bizim Atalarımızda Dinimizde Evrensel doğrularda böyle bir davranış modeli yok. 5000 yılına da gelsek böyle olmalı.
nevşin kimileri sevdiğine değer verir, kimileri ise kızı b...
çocuk tecavuzculerine kadın cinayetlerine hayvan tacizlerine ahlak bekçiliği yapma sen git normal bir şeyi anormalmis gibi birde tepki göster ilk kez mi oluyor insanların birbirini öpmesi garip olmayın komik duruma düşüyorsunuz
@maslan_1980_giphi o sapıklarada tepki verilmeli bu teşhirciliğede..teşhircilikte bir sapıklıktır.
iyi o zaman her sevgilisi olan ulu orta öpüssün öylemi diyosun nevşin bu doğal yani öylemi
Al işte dökülmeye başladılar..görevleri bu ahlaksızlığı savunmak..bunlarda alışkın oldukları için sanki öpüşmeyen sevgiyi bilmez diyor..herşeyi bunlar biliyor maaşallah..
her şeyi ulu ortada yaparsa hayvan dan ne farkı olabilir ?insanlık mı? hayvanlık mı yapmak istediğiniz?
sayın memgü gel seninle ulu orta sevişelim nasılsa sana karşı bir sevgim var
@deniz_kuzey_1988 nevşin gibilerin de sevgi değil f...!
@pencam aslanım bu senınkı sevgı degıl abazalık
Konuşmasa olmaz tabii Çakma kedicik...
Sayın Mengü sizin amacınız sevgi falan değil toplumun ahlak değerlerini zedelemek. Çünkü siz bu kafaya göre yetiştirildiniz. Ulu orta yerde insanlar cinsel ilişkiye girse mutlu olursunuz değil mi? Bu memleketi topla tüfekle dize getiremeyenler ahlaki yozlaşma ile bunu sağlayacağını düşündüler ve yıllarca sizin gibi piyonları, bunun için kullandılar, kullanmaya da devam ediyorlar. Bunları siyasi algılamayın. Eskişehir'de üni. okurken ADD kız arkadaş edinmediğim, ÇYDD de bıyıklarımın islamcılara benzediği için burslarımı kestiler. Sizin zihniyetiniz hep çalıştı bu memlekette.
Bu metrobüsteki ahlak bekçisini yakalayıp levyeyle dövmek lazım
Susun ahlak bekçileri milletin karısına liza bak,tatmin olmamış egolarınızı tecavüzlerle yatıştırın sonra burda nara atın. Sizler avrupalı değilsiniz ama sizler türk de değilsiniz ki. Sizde öpüşmek yasak tecavüz röntgencilik din tüccarlığı kabadayılık serbest. Ahlâk yoksunu olanlar sizlersiniz. Hepiniz kahruperişan olun da bizde rahat edelim sistem yalakaları.
Bunların yaptığı resmen teşhircilik..buda bir nevi kişisel bozukluktur.sevgi ile alakası yok.toplumşa uyumsuzluk sözkonusu.
böyle şeyler dört duvar arasında yapılır,o zaman sizde evin duvarlarını kırdırıp komple cam yaptırın sizin gibi düşünenler size bakıp feyz alır
Namus ve Ahlak bekçisi kesilenlere ithaf olunur ; Yıllar önce Amasya da kara çarşaflı kadının yer var istermisin demesini bugün olmuş hala unutmadım.
bugün öpüşene bişey demeyin, bunun adı sevgi, yok özgürlük, yok benim tercihim, yok benim hayatım derseniz çok değil bir 15-20 yıl sonrada açık açık cinsel ilişkiye girenlere de aman karışmayın mı denecek bu gidişat oraya gidiyor biraz edep biraz ahlak lazım mezhebi geniş olanlar avrupaya gitsin
Nevşin Mengü yü istediği şekilde sevelim tüm Türkiye hep birlikte arkadaşlar
bu işin avrupayla felan alakası yok avrupada asyadada amerikadada toplum içinde böyle hareketler yasak cezaları var yani normal birşey değil bu sevgini toplum içinde bu şekilde olmaz sevme anlayışınız bumu sadece bir birlerinin gözüne bakarak ellerini tutarakta insan sever bazen sadece aynı ortamda olmak bile sevgidir sevgi toplum içinde hayasızca hareket etmek değildir ..
kendi ahlaksızlığını topluma empoze etmeye çalışan biri,, kaale almaya bile değmez,, sağa sola saldırmaktan iyice medya maymununa dönmüş
Bu tipler Allah korkusu nedir, ahlak nedir, utanma ve ar duygusu nedir bilmedikleri için, yorumunu yadırgamadım ...
matilt manukyanda nevşin gibi düşünüyordu.
ULU ORTA YAPILMASI ÇOKTA HOŞ DEĞİL BİZİM TOPLUM DEĞERLERİ İLE BAĞDAŞMIYOR AMA NAMUS BEKÇİLİĞİ DE KİMSENİN HADİNE DEĞİL
İşte Bu... Helal sana Nevşin MENGÜ ne de güzel kapak yapmışsın sevgi ve insanlık yoksunlarına.
NEvşin hanım bu konuda yanılıyorsunuz. Şıddete hayır, Sözle uyarıya Evet. Farketmiyor açık, türbanlı hepsi bunu yapmaya başladı sokak yatak odası değil. Herkes durması gerektiği noktayı bilmeli. İngilterede görüyoruz Cinsellik artık sokaklarda otobüslerde yaşanmaya başlandı. Bu noktaya mı gelelim.Adam sarmaş dolaş olup sokak ortasında yarım saat öyle duruyor. Evde inanın bunu yapmaz gösteriş mi desem, görgüsüzlük mü nedir bu? Özgürlük modernlik her istediğini yapmak mı? Belli ölçülerde yaşa istediğini ama böyle sınırsız olmamalı.
laf olsun diye konuşuyor amacı gündeme gelmek ama boş be canımm...sadece hava gazısın
topluma acik yerlerde ahlak disi hareket ler ceza almali. gormek istemiyorum
ÖPÜŞMEYİ SEVGİ GÖSTERMENİN YOLU GÖREN KÖR GÖZLÜ KUŞ BEYİNLİ SEVGİ KALPTENDİR HER TÜRLÜ GÖSTERİLİR BURASI TÜRKİYE DİZİLERDE FİLMLERDE HERYERDE ÖPÜŞÜP KOKLAŞMAKA ŞARAP İÇMEK UYUŞTURUCU ALMAK KİM KİMİNLE YATIYOR KALKIYOR BU NLAR OKADAR GÜZEL ANLATILIYORKİ TOPLUMDA BUNLARI KABULLENMİŞ OTOBÜSTE METRODA BOŞ BULDUKLARI HER YERDE HERŞEYİ YAPAR HALE GELMİŞ KİMSEYİ UMURSAMADAN KUŞ BEYİNLİDE KALMIŞ ÖPÜŞMEYİ SEVGİ OLARAK GÖRÜYOR
Bazıları toplum arasıyla yatak odasını karıştırıyorlar.Bende eşimi çok seviyorum ama herkesin içinde onu öpmeyi sevgi gösterisi olarak düşünemem.Çağdaşlık kadın erkek arasındaki özgürlüğü değil gelişmiş ülkelerin bilimini,teknolojisini örnek almaktır.Bu olaylar zaten kadını kafaya takmış yobazlara malzeme vermektir.Nevşin hanımın cesur çıkışlarını takdir ederim ama bu konuda kendisiyle aynı fikirde olamayacağım.
burası amerika değil.öyle her istediğini yapmak özgürlük değildir.tepki gayet doğal.nevşin in fikri kendini bağlar başkasını değil..
nevşin şöyle güzel bi zenci sevgiliye ihtiyacı var. şöyle uzun boylu olanlardan anca iflah olur ve uzak durur bu gündemde olma sevdasından.
ketçap için ahlak bekçiliği niye yapmıyorsun o zaman
Diğer Haberler
Gebzeli öğrenciler Akif’i okuyarak andı

Gebzeli öğrenciler Akif’i okuyarak andı

Öğrenciler Nilüfer Belediyesi’nin hizmetlerini inceledi

Öğrenciler Nilüfer Belediyesi’nin hizmetlerini inceledi

Artvin Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

Artvin Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

Hünkâr Köşkü Müzesi’nde saray halıları koleksiyonu göz kamaştırıyor

Hünkâr Köşkü Müzesi’nde saray halıları koleksiyonu göz kamaştırıyor

Köprübaşı’nda ödüllü atıcılık yarışması

Köprübaşı’nda ödüllü atıcılık yarışması

Kapadokya'da yer altında Seramik Müzesi

Kapadokya'da yer altında Seramik Müzesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.