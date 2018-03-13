Metrobüste öpüşme kavgasına Nevşin Mengü de dahil oldu! Sert tepki!

İstanbul'da bir metrobüste yaşanan olay telefon kameralarına yansıdı… .Metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine olay çıktı! Bir metrobüs yolcusu kendini ‘ahlak bekçisi' olarak adlandırarak gençlere müdahale etti. Şahsın gençlere müdahalesinin ardından bir kişinin uyarısıyla karşılaşan şahıs kendini, “Ahlak bekçiliğiyse evet ahlak bekçisiyim, ben Avrupalı değilim, benim ahlakıma ters” ifadeleriyle savundu.

İki gencin öpüşmesine müdahale eden şahsa Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medyadan sert tepki gösterdi: “Hiç sevip sevilmedikleri için sevgiyi ahlaksızlık sanıyorlar”