Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

Olay, 2016 yılında Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde K.K., S.E. (16), E.O. (17), B.Y. (17), T.Ö. (17) ve B.Ö. (14) yolda yürürken daha önceden tanıdıkları E.B. ile karşılaştı. Şahıslardan K.K., E.B.’ye ‘gel birlikte uyuşturucu madde kullanalım’ dedi. Bunun üzerine 16 yaşındaki E.B. 6 sanık ile birlikte yeni mezarlık bölgesine gitti. 5’i çocuk 6 sanık burada E.B.’nin üzerindeki kıyafetleri çıkararak önce darp etti ardından cinsel istismarda bulundu. Bu anları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak paylaşan şahıslar daha sonra E.B.’yi olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Olayı ailesine anlatan E.B. daha sonra ailesi ile birlikte şahıslardan şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından Bursa Cumhuriyet Savcılığı konuya ilişkin hazırladığı iddianamede suça sürüklenen 5 çocuk ve sanık K.K.’nin, "cebir hile veya tehdit kullanarak birden fazla kişi ile birlikte cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kasten yaralama, birden fazla kişi ile birlikte silahla zincirleme şekilde tehdit, hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.