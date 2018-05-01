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Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın Görükle Mahallesi’nde önceden tanıdıkları E.B.’yi (16) ‘birlikte uyuşturucu madde kullanalım’ diyerek Yeni Mezarlık bölgesine götüren ve burada E.B.’yi darp ederek cinsel istismarda bulunan 6 sanık hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti sanıklara 28 yıl ile 4 yıl arasında ceza yağdırdı.

Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

Olay, 2016 yılında Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde K.K., S.E. (16), E.O. (17), B.Y. (17), T.Ö. (17) ve B.Ö. (14) yolda yürürken daha önceden tanıdıkları E.B. ile karşılaştı. Şahıslardan K.K., E.B.’ye ‘gel birlikte uyuşturucu madde kullanalım’ dedi. Bunun üzerine 16 yaşındaki E.B. 6 sanık ile birlikte yeni mezarlık bölgesine gitti. 5’i çocuk 6 sanık burada E.B.’nin üzerindeki kıyafetleri çıkararak önce darp etti ardından cinsel istismarda bulundu. Bu anları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak paylaşan şahıslar daha sonra E.B.’yi olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Olayı ailesine anlatan E.B. daha sonra ailesi ile birlikte şahıslardan şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından Bursa Cumhuriyet Savcılığı konuya ilişkin hazırladığı iddianamede suça sürüklenen 5 çocuk ve sanık K.K.’nin, "cebir hile veya tehdit kullanarak birden fazla kişi ile birlikte cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kasten yaralama, birden fazla kişi ile birlikte silahla zincirleme şekilde tehdit, hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Konuyla ilgili ifade veren sanıklar söz konusu suçlamaları kabul etmedi. Suça sürüklenen çocuklardan E.O. ifadesinde mağdur E.B.’nin uyuşturucu madde kullandığını ve sattığını, olay akşamı da E.B.’yi yolda gördüklerini, mağdurun uyuşturucu madde aldığını kendilerinin de mağdura ‘yine mi uyuşturucu aldın’ diye sorduklarını beyan ederek, “O akşam uyuşturucu kullandığı çok belliydi. Biz de ona niye uyuşturucu kullandığını sorduk ve bize küfretti. Bunun üzerine yanımdaki arkadaşlarımla beraber darp ettik fakat iddia ettiği gibi bir cinsel istismarda bulunmadık” dedi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olayla ilgili görülen davada mahkeme heyeti örnek bir karara imza attı. Sanıkların savunmalarını doğru kabul etmeyen heyet söz konusu suçun işlendiğine kanaat getirerek sanıklara 28 yıl ile 4 yıl arasında ceza yağdırdı. Yaşının büyük olması sebebiyle ayrı yargılanan sanık K.K. 28 yıl 4 ay, S.E., E.O. ve B.Y. 16 yıl 5 ay 10 gün, geri kalan iki sanık T.Ö. ve B.Ö. ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

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Bursa görükle cinsel istismar taciz

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