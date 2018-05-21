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Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ile Demokrat Parti, seçim ve sandık güvenliği için güçlerini birleştirmeye karar verdiklerini duyurdu. Millet İttifakı adına açıklama yapan İYİ Partili Kavuncu, "Çabamız tüm vatandaşlarımızın oylarının güvenliği içindir. Oylar sizin, sandıklar bizim namusumuzdur" dedi.

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti temsilcileri seçim güvenliğine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, 'Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin seçim güvenliğinden sorumlu genel başkan yardımcıları katıldı.

Grup adına açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Satuk Buğra Kavuncu, seçim ve sandık güvenliğinin, sağlıklı bir demokrasinin işleyişi için hayati bir önem taşıdığını belirterek, "Sadece devletin resmi kurumlarının değil, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin de işbirliği içerisinde hareket etmesi seçim güvenliğinin sağlanmasının temel unsurlarının başında gelir. Seçim güvenliği konusunda rol ve sorumluluk alan tarafların sayısının artması, seçim üzerindeki şaibelerin ve soru işaretlerinin aynı oranda azalmasına yol açacaktır" dedi.

'HER OKULDA BİR AVUKAT'

Seçim güvenliğini sağlamak için her sandığın başında olmak gerektiğini ifade eden Kavuncu, şunları söyledi:

"24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde hem sandık kurulu üyelikleri, hem de müşahit görevlendirme konusunda, tam bir dayanışma içinde olmak konusundaki kararlılığımızı buradan kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Duyarlılık göstererek, sandık görevliliği ve müşahitlik için destek veren bütün Sivil Toplum Kuruluşlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sandıklara görevlendirilecek sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerin eğitilmesini ve sandık başında bütün işlemlerin usullere uygun şekilde yürütülmesini sağlayacağımızdan tüm vatandaşlarımız emin olabilir. Okullarda gönüllü olarak görev alan avukatlarımız, parti ayırt etmeksizin bütün sandık görevlilerine hukuki destek sağlayacaktır. Bu anlamda, 'her okula bir avukat' çağrıları ile bizleri destekleyen barolarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi bildirmek isterim. Sandıklardan alınacak sandık sonuç tutanaklarının incelenmesi ve teyit edilmesi için tüm gerekli teknolojik altyapımız mevcuttur. Bu konuda da her türlü paylaşıma açık olacak ve tespit edilen her türlü kusur için süresi içinde il ve ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı gerçekleştireceğiz."

'OYLAR SİZİN, SANDIKLAR BİZİM NAMUSUMUZDUR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Akşener'den seçim güvenliği açıklaması: Apartman temsilcisine kadar eğitiyoruz
Seçim sonuçları kesinleşinceye kadar, her türlü olası hata ve usulsüzlüğün takipçisi olacaklarını ve gerekli adımları büyük bir kararlılıkla atacaklarını ifade eden Kavuncu, "Çabamız, tercihi ne olursa olsun, bize oy versin veya vermesin, tüm vatandaşlarımızın oylarının güvenliği içindir. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızı, huzur içinde hiçbir şüpheye düşmeden tam bir güvenle oy kullanmaları için sandıklara davet ediyoruz. Emin olabilirsiniz ki; 24 Haziran günü bizler tüm sandıkların güvenliğini sağlamış olacağız. Oyunuza sahip çıkın. Oylar sizin, sandıklar bizim namusumuzdur" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakı İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
umarım her yerde olur. herşey adil ve hukuka uygun olmalıdır.
hadi bakalım görelim sizi gençler
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