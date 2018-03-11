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Mina Başaran'ın ismi dev projeye verilmişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 20:28 | Son Güncelleme

Başaran Holding'e ait özel jet İran'da düştü. Uçakta bulunan 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçaktaki yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran inşa ettiği dev projeye kızının adını vermişti.

Mina Başaran'ın ismi dev projeye verilmişti

Düşen özel jetinde yaşamını yitiren Mina Başaran, Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızıydı. babası, inşa ettiği bir projeye kızının adını vermişti

Gıda, inşaat, enerji ve finans alanında faaliyetleri bulunan holding Fikirtepe'de büyük bir proje de yürütüyor. Baba Hüseyin Başaran, Mina Towers adı verilen projeye kızının adını vermişti.

mına towers

Fikirtepe'de inşa edilen Mina Towers

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dubaide bekarlığa veda partisi ve pilotlarında deneyimsiz kadın olması,uçağın iranda düşmesi..
Allah tan Hac yada Umre den dönmüyorlarmış Yoksa;burda Rahmet okuyanların çoğu Daha değişik türden dualar ederlerdi neler neler derlerdi hemde Allah haklarında ne hükmetmişse âmennâ
Hayatta para,beton ve inşaattan daha değerli şeyler de var,Allah rahmet eylesin.
Ölüm her an her yerde gelebilir beyler
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