Mina Başaran'ın ismi dev projeye verilmişti

Düşen özel jetinde yaşamını yitiren Mina Başaran, Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızıydı. babası, inşa ettiği bir projeye kızının adını vermişti

Gıda, inşaat, enerji ve finans alanında faaliyetleri bulunan holding Fikirtepe'de büyük bir proje de yürütüyor. Baba Hüseyin Başaran, Mina Towers adı verilen projeye kızının adını vermişti.

Fikirtepe'de inşa edilen Mina Towers

