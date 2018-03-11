Mina Başaran'ın ismi dev projeye verilmişti

Düşen özel jetinde yaşamını yitiren Mina Başaran, Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızıydı. babası, inşa ettiği bir projeye kızının adını vermişti
Gıda, inşaat, enerji ve finans alanında faaliyetleri bulunan holding Fikirtepe'de büyük bir proje de yürütüyor. Baba Hüseyin Başaran, Mina Towers adı verilen projeye kızının adını vermişti.
Fikirtepe'de inşa edilen Mina Towers
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız
Ortağının ağabeyi cinsel organını kesip öldürdü
İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu
Hayatını kâbusa çeviren tacizcisinin ses kaydını sosyal medyadan yayınladı
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Okuyucu Yorumları 4 yorum