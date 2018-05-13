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Mısır'da "işkenceyle ölüme sebebiyet verme" davasında beraat kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 23:46 | Son Güncelleme

Kahire Ceza Mahkemesi, "işkence yaparak ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla yargılanan rütbeli 2 polis hakkında beraat kararı verdi

KAHİRE (AA) - Mısır'da "işkence yaparak ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla yargılanan rütbeli 2 polis hakkında beraat kararı alındığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, El-Matariyye Emniyet Merkezi'nde gözaltında bulunduğu süre içinde Kerim Hamdi Muhammed İbrahim isimli bir avukata "işkence yaparak ölümüne sebebiyet verme" suçlamasıyla yargılanan rütbeli polisler Ömer Hamad ve Muhammed el-Enver'in beraatine karar verdi.

Kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Mısır Başsavcılığı 8 Nisan 2015'te söz konusu iki subayı maktul İbrahim'e "işkence yapılması emrini verdikleri" suçlamasıyla mahkemeye sevk etmişti. Aynı yıl aralık ayında da Kahire Ceza Mahkemesi, iki sanık hakkında 5 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası vermişti. 2016 başında yapılan temyiz başvurusunun ardından söz konusu karar iptal edilmiş, sanıkların yeniden yargılanma süreçleri başlamıştı.

İçişleri Bakanlığı, polis işkencesine maruz kaldığı belirtilen avukat İbrahim'in, ateşli silah bulunduran terör hücresinde yakalandığı iddiasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

Polis işkencesi Mısır'da 2011 Ocak devriminin kıvılcımlarından biriydi. Mevcut Mısır yönetimi ise polis merkezlerinde işkencenin kişisel vakalar dışında gerçekleşmediğini, kişisel durumlarda da yasalar yoluyla mücadele ettiklerini belirtiyor.

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