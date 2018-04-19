HABER

Motosikletli sapık kameraya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 09:33 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi’de gündüz saatlerinde yolda yürüyen genç kız, motosikletli şahsın tacizine saldırısına uğradı. Şahsın kızı sokak sokak takip ederek taciz ettiği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraları inceleyen polis, zanlıyı 4 saat sonra kıskıvrak yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50. Yıl Mahallesi’nde bir restoranda kurye olarak çalışan şahıs, iş yerinden 34 ZB 9995 plakalı motosikletle sipariş götürdükten sonra 23 yaşındaki D.K.’yı takibe aldı. Evine giden genç kızı motosikletiyle sokak sokak takip eden şahıs, sokak arasına geldiğinde harekete geçti. Seyir halinde olduğu esnada yürüyen kıza elini uzatan şahıs, kalçasına dokunarak taciz etti. Neye uğradığını şaşıran D.K., olayın şokunu atlattıktan sonra soluğu polis merkezinde aldı. Genç kızın yaşadığı o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

taciz

4 SAAT SONRA YAKALANDI

Genç kızın kendisini taciz eden şahıs hakkında şikayetçi olmasının ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Genç kızın taciz edildiği sokaktan itibaren yaklaşık 6 farklı noktadaki güvenlik kamera görüntülerini didik didik inceleyen polis, şahsın eşkalini belirledi. Kurye olarak çalıştığı restorana ait motosikletin arkasındaki reklamdan şahsın çalıştığı yeri tespit eden polis, tacizcinin Rıdvan A. (32) olduğunu belirledi. Vakit kaybetmeden restorana giden ekipler, iş yeri sahibiyle görüştü.

taciz1

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şahsın motosikletle servise çıktığını öğrenen polis, servise gittiği evin adresini alarak yola çıktı. O esnada polis, yolda şahsın benzediği motosikletlileri de durdurdu. Bir süre süre sonra restoranın yakınlarına gelen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Olaydan yaklaşık 4 saat sonra yakalanan şahıs, büroya götürülerek ifadesi alındı. Suçunu itiraf eden ve pişman olduğunu söyleyen Rıdvan A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

taciz2

İHA

Otomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattıOtomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattı
Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı?Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı?
Motosikletli sapık kameraya yakalandıMotosikletli sapık kameraya yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sultangazi Motosiklet taciz cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin iklimi için Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan korkutan uyarı

Türkiye'nin iklimi için Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan korkutan uyarı

Feci kaza! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Feci kaza! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Erken seçim kararı sonrası kulislerde 'aday' iddiası!

Erken seçim kararı sonrası kulislerde 'aday' iddiası!

Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Ölü ve yaralılar var

Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Ölü ve yaralılar var

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz! Ahmet Hakan yazdı

Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz! Ahmet Hakan yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.