HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MUĞLA DATÇA OYUNCAK ŞENLİĞİ İLE RENKLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:42 | Son Güncelleme

DATÇA OYUNCAK ŞENLİĞİ İLE RENKLENDİ MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen, 'Oyuncak ve Çocuk Şenliği', renkli görüntülere sahne oldu.

MUĞLA DATÇA OYUNCAK ŞENLİĞİ İLE RENKLENDİ HD (Haber-Kamera Mehmet ÇİL DATÇA (Muğla), (DHA)DATÇA OYUNCAK ŞENLİĞİ İLE RENKLENDİ MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen, 'Oyuncak ve Çocuk Şenliği', renkli görüntülere sahne oldu. Datça Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde Kent Park'ta gerçekleştirilen şenlikte bir araya gelen yüzlerce çocuk, birbirinden ilginç oyunlar ve oyuncaklar eşliğinde unutamayacakları bir gün yaşadı. Şenlik kapsamında parkın çeşitli noktalarında kurulan atölyelerde çocuklar, keçe, ahşap, bez çanta boyama, resim, geri dönüşüm, mozaik çalışmaları yaptı. Yüz boyama standı miniklerin ilgi odağı oldu. Dans Grubu'nun dans ve jimnastik gösterisi ise büyük beğeni topladı. Datça Yerel Tohum Derneği ise her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukları eğlendirirken, doğa bilincini öğretti. Minik doğaseverler, tanıtım çizelgesinde görüp özelliklerini öğrendikleri tohumları, onlarcasının arasında arayıp bularak hem oynadılar hem de tohumları tanıdı. Tohum bulamaca oyununda sonra her minik, seçtiği bir bitkinin tohumunu kendi elleriyle toprağa dikip suladı. Datça Kent Konseyi Kültür Sanat Bilim Grubu tarafından kurulan mozaik atölyesi, geleceğin sanatçılarının ilgi odağı oldu. Mozaik sanatını uygulamalı olarak öğrenen minikler, eğitmenlerdi eşliğinde kalıcı bir eser yapmanın heyecanını yaşadı. CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilki 12 yıl önce gerçekleştirilen, oyuncak şenliğinin her geçen yıl gelişerek bugünlere geldiğini söyledi. Uçar, Bir ülkenin geleceği, çocukların mutluluğundan beli olur. Ben ülkemin geleceğinden mutluyum. Çünkü gördüm ki, çocuklar bugün bizden daha mutlular. Mutlu toplumun, mutlu çocukları, gelecekte ülkelerini daha iyi yerlere taşıyacaklardır dedi.

PARTNERInstagram'da erkekleri böyle kandırıyorInstagram'da erkekleri böyle kandırıyor
GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanakGÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak
Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (4)Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.