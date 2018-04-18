Muğla’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hasan Güveli yönetimindeki 34 LL 7531 plakalı kamyonet, Celal Bayar Caddesi 544. Sokak kavşağında, Şahin Türeli idaresindeki 20 GP 226 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Türeli, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralanan Türeli ile kamyonetteki Tugay Yabalak ve Cem Hekimci ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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