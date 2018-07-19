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Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' isimli türkünün görüntüleri sosyal medyada yeniden en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

Renkli kişiliği ile bilinen ve daha önce köy düğününde kadınlarla çektiği halay ve okuduğu şiirler ile farklı bir politikacı profili çizen İnce'nin 2015 yılında Yalova'da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Yalova Musıki Derneği'nin konserinde sahneye çıkarak "Bir dalda iki kiraz" türküsünü seslendirdiği ortaya çıktı. İnce, sosyal medyada yeniden çok paylaşılanlar arasında giren videoda, dernek solisti Emine Gülbahçe ile düet yapıyor. Konserde Yalova türküsü söyleyen İnce'yi Yalova’lı sanatsever izleyiciler ayakta alkışlıyor.

TÜRKÜNÜN YALOVAYA TESCİL EDİLMESİ İÇİN DE GİRİŞİM BAŞLATMIŞTI

Muharrem İnce , 2016 yılında kayıtlara İstanbul Türküsü olarak geçen "Bir dalda iki kiraz" türküsünün Yalova Türküsü olarka tescil edilmesi için dönemin Yalova Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay ile birlikte girişimde bulunmuştu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce , konuya açıklık getirirek şöyle konuşmuştu: ”Uzun yıllardır bu türkü halkın dilinden düşmemişti. Halen büyük bir keyifle dinleniyor. Ancak resmi kayıtlara İstanbul Türküsü olarak geçen türkünün, bir Yalova türküsü olduğu kesin olarak belirlendi. O yıllarda, Yalova, İstanbul’a bağlı bir ilçe olduğu için kayıtlara İstanbul türküsü olarak geçmiş. Türkümüzü Yalova’ya kazandırmak için tescil işlemlerini başlattık."

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
işte cumhurbaşkanı eğlence vaad ediyor. saygınlığa bakın. ah chp ah Atatürk görse vallahi tekirdağ da mahalle muhtarı zanneder.
türkiye cok büyük bi eşiği aşamadı bu seçimde Allah sonumuzu hayretsin
@leaderv8 siz o eşiği bu kafayla aşamazsınız
adım atsa olay oluyor. cumhurbaşkanı olsaydı dünya sallanırdı herhalde :)
Şarkı şiir söyleyen insan duygusaldır naifdir içi dışı birdir o gece için ben affettim inceyi karşısındaki güç taşkınlığa fazlasıyla müsaitti o sinirle halkı galeyana getirebilirdi o da çok üzgündü
ne yani,helal olsun.politikaci olunca bunlar olmuyormu.doğal adam
nesi olay görüntü,hastamisiniz siz!!!gayet normal ve guzel bir gruntu
o kirazlardan biri kendisi diğeri kilicdaroglu olmalı
1 ipte 2 cambaz türküsünü Kemal Kılıçdaroğluna armağan etseydi daha iyi olurdu.
olsa olsa mustafa ince keser olur bundan okula ğit sen de yenildin
sala sala mesti sala (sallasana sallasana mendilini) türk ve yunan türküsüdür. iki ülkedede halk türküsü olarak söyleniyor.
SİZLER YORUM YAPAN CAHİLLER NE VAR BUNDA ADAM SUÇ MU İŞLİYOR BİR BAKIN BİR DERNEKTE MÜZİKLE UĞRAŞANLARA DESTEK VERMİŞ
şirin göstermek istiyorsan şirinlerde oynasın... kaba lafını bilmeyen birisi..
her beyin anlamaz sanattan
MŞLLH İNCEYE HELAL OLSUN CESARETLİ YİGİT ATAK ZEKİ ÜLKEM İÇİN FAYDALI OLACAGINDAN EMİNİM İŞLLH
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