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Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 19:22 | Son Güncelleme

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce seçim sonrası ilk kez yüz yüze geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce 24 Haziran seçimleri sonrası ilk kez görüşüyor.

GÖRÜŞMEYE EŞLER DE KATILACAK

Görüşmeye Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yanı sıra ikilinin eşleri de katıldı. Aynı zamanda masada 24 Haziran seçimlerinin sonuçları olacak. Gündemdeki kurultay tartışmaları konuşulması bekleniyor. CHP'de kurultaya gidilmeyeceği açıklanması yapılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince

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