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"Mural İstanbul Festivali" 20 Haziran’da başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 20:19 | Son Güncelleme

"Mural İstanbul Festivali" 20 Haziran’da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği "Mural İstanbul Festivali" 20 Haziran’da başlayacak.

Bu yıl 7’incisi düzenlenen festival Kadıköy’deki boş duvarları sanat eserine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Üç yabancı ile bir Türk sanatçının katılacağı festivalde, Kadıköy’ün 4 duvarı Mural sanatıyla renklenecek.

Festivalin 28 Haziran'a kadar süren ilk bölümünde, Brezilya’dan katılan Arlin Rasimpaşa Mahallesi'nde, Sırbistan'dan katılan Artez ise Osmanağa Mahallesi’nde çalışma yapacak.

Etkinliğin 2 Temmuz’da başlayıp 9 Temmuz'da sona erecek ikinci bölümünde Hırvatistan'dan gelen Lonac ile Türkiye'den Omeria Rasimpaşa’nın duvarlarına renk verecek.

İlki 2012'de Yeldeğirmeni'nde başlayan festivalde bugüne kadar 36 sanatçı, 32 duvarı özgün çalışmalarıyla renklendirdi.

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