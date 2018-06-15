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Mut'ta 'Kayısı Festivali'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 22:23 | Son Güncelleme

MERSİN’in Mut ilçesinde, bu yıl 56’ncısı düzenlenen Geleneksel Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali büyük ilgi gördü.

Mut'ta 'Kayısı Festivali'

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Mut ilçesinde, bu yıl 56’ncısı düzenlenen Geleneksel Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali büyük ilgi gördü.
Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda yapılan festivalin açılış törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Milletvekili Baki Şimşek, Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta ilk olarak söz alan Belediye Başkanı Yılmaz, ülke genelinde sofralık kayısı üretiminin yüzde 70'inin Mut'ta yapıldığını söyledi. Mut'un kayısı sektöründe ciddi bir mesafe kaydettiğini belirten Yılmaz, "Bu yıl 15 milyon kayısı ağacından 150 bin ton ürün elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Kayısının zaman zaman iyi para ettiğini görüyoruz. Fiyatların son haftalarda düşmesi moralimizi bozdu. Buradan devlet büyüklerine seslenmek istiyorum; Türkiye’de tek üretilen sofralık kayısı Mut’ta varsa, ihracatta teşvik vermelerini talep ediyoruz. Buna da layık olduğumuzu, hak ettiğimizi söylemek istiyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz da, Mersin’i hak ettiği yere ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Kayısı ilimizin coğrafi işaretli tescilli ürünlerimizdendir. Her bir tanesi 45-50 grama ulaşan, kendine has koku ve aromasıyla baş döndüren sağlık kaynağı al yanaklı Mut kayısısı ile ne kadar övünseniz azdır. Mut kayısısı Mersin’in Karacaoğlan tescilli markasıdır. Bayram ve festival coşkusunu aynı anda yaşıyor sevicimizi ikiye katlıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından kayısı yeme yarışması yapıldı. Daha sonra festivale katılanların bolluk ve bereketi temsil eden suyun kayısıyla buluşmasını betimleyen Dilek havuzu, kayısı döktü.

FOTOĞRAFLI

Mut'ta 'Kayısı Festivali'Mut'ta 'Kayısı Festivali'Mut'ta 'Kayısı Festivali'

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