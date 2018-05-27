"Necip Fazıl davasından bir milim sapmadı"

İSTANBUL (AA) - Eğitimci-yazar Muzaffer Doğan, Necip Fazıl Kısakürek'in, Yunus Emre ve Baki gibi isimlerle yan yana anılabilecek bir şair olduğunu ifade ederek, "Üstat Necip Fazıl devamlı hakikati söyleyen biriydi ve davasından bir milim sapmadı. Ben bu ülkenin yeni Necip Fazıllar da çıkaracağına inanıyorum." dedi. Şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 114. yılında "Şiirin, Düşüncenin, Davanın Zirvesi" konferansında anıldı. Birlik Vakfı İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kısakürek ile birlikte çalışma şansı bulan eğitimci-yazar Muzaffer Doğan, konferanstaki konuşmasında, yüzyıllar içinde Necip Fazıl gibi bir şairin zor yetişeceği değerlendirmesinde bulundu. Doğan, Kısakürek'in Yunus Emre ve Baki gibi isimlerle yan yana anılabilecek bir şair olduğunu belirterek, "Birçok şairimiz, ilim ve fikir adamımız var ama Türk şiirinin, düşüncesinin ve davasının zirvesi Necip Fazıl Kısakürek değilse zirve kim olabilir? Üstat Necip Fazıl devamlı hakikati söyleyen biriydi ve davasından bir milim sapmadı. Ben bu ülkenin yeni Necip Fazıllar da çıkaracağına inanıyorum." diye konuştu.

- "Mahkemeye çıktığımızda 'Bizi asın.' diye bağırdık" Kısakürek'in yanında birçok kişinin yetiştiğine işaret eden Doğan, "Üstada talebe olmak, onun yürüdüğü yolda yürümek netameli bir yoldur. Ülkünün ne olduğunu üstadı tanıyınca anladım. Gerçek ve kurtarıcı ülkünün İslam olduğunu ondan öğrendim. Onun methedilmeye ihtiyacı yok. 110 cilt eser yazmış. Bu vakti nasıl buldu Allah biliyor. Bu eserleri ona övgü için yeterlidir zaten." ifadelerini kullandı. Necip Fazıl'ın cenaze töreninden bahseden Doğan, şunları kaydetti: "O gün cenaze sabote edildi. Yaklaşık 800-900 kişiydik ve bizi tutukladılar. Fotoğraflarımızı ve görüntülerimizi çektikten sonra birçoğunu gönderdiler, biz yaklaşık 50 kişi kaldık. Bizi o gece sorguladılar ama sorgulama biçimleri çok dehşetliydi. Kafamıza birer çuval geçirip kalın bir sopayla vurdular. Alakasız sorular sordular. 4 gün sonra Selimiye Kışlası'na götürdüler. Oradaki genç arkadaşları örgütledim ve nihayetinde mahkemeye çıktığımızda 'Bizi asın.' diye bağırdık. Muhtemelen bir yüzbaşıydı, şaşırdı ve 'Cenazeye katılmak neden suç olsun? Necip Fazıl iyi şairdir, çıkın gidin.' dedi ve öyle kurtulduk."