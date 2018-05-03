Nessi Gomes İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin bağımsız sanatçılarından Nessi Gomes, 16-20 Mayıs tarihleri arasında 2 konser ve 2 atölye için İstanbul'da olacak.

Çıkış albümü "Diamonds & Demons" ile İngiltere'de ve dünya çapında ses getiren Portekiz kökenli İngiliz sanatçı, 2017’de başladığı dünya turu kapsamında Türkiye'ye gelecek.

İstanbul'da 2 konser vermesi planlanan Gomes, kendine has teknikleriyle özel ses atölyeleri de gerçekleştirecek.

Kanal Adaları'ndan Guernsey'de Portekiz göçmeni bir ailede dünyaya gelen Gomes, insan doğasını ve ruhunu ele alarak karanlığın ve aydınlığın hikayelerini anlattığı Diamonds & Demons albümü yayınlandıktan iki ay sonra, Birleşik Krallık'ta en iyi bağımsız kadın şarkıcı ödülüne layık görülmüştü.

