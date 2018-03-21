Nevşin Mengü'den kardeşi hakkında açıklama: Büyük bir hata yaptım

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, sosyal medyada paylaştığı mesaj ile kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığını söyleyen gazeteci Nevşin Mengü’nün kardeşi avukat Burak Mengü ile ilgili yaptığı incelemede Mengü’nün kaçırıldığını söylediği gün bir müvekkili ile buluştuğunu kamera görüntüleriyle tespit ettiğini bildirdi. Şikayetini geri çeken Burak Mengü hakkında 'suç uydurmak'tan işlem yapıldı.

Konu hakkında BirGün'deki köşesinde bir yazı kaleme alan Nevşin Mengü de iddiaları doğruymuş gibi aktardı. Olayın gerçeğinin anlaşılmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan Nevşin Mengü, "Ben büyük bir gazetecilik hatası yaptım" dedi.

'ÖLECEK GİBİ HİSSETTİM'



Mengü, "Ne deseniz haklısınız" mesajıyla, "Ölecek gibi hissetim" başlığıyla yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi evet, ölecek gibi hissettim. Ben hayatımda doğruya hep doğruyu aktarmaya çok önem verdim. Her zaman haber yazarken de haber aktarırken de ince eledim sık dokudum.

Bu sefer, hata yaptım, hem de büyük bir hata yaptım. Kendi canımdan kanımdam kardeşime fazla güvendim. Söylediklerini yeterince sorgulamadım. Her zaman haber yaparken yaptığım gibi kaynağı didik didik didiklemedim. Hata benim.