New York'ta 37.Türk Günü Yürüyüşü

ABD'nin New York kentinde geleneksel hale gelen Türk Günü Yürüyüşü, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atfedildi.

Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla New York sokaklarında başlatılan ve daha sonra Türk kültürünün tanıtımı için festival havasına dönüştürülen Türk Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından bu yıl 37.si düzenlenen yürüyüşe, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, Konsolosluk yetkilileri, TADF Başkanı Atilla Pak, Türk toplumunun temsilcileri ve New York Atatürk Okulu'ndan öğrenciler de geleneksel kıyafetlerle katıldı.

Yürüyüş, Manhattan'da, Madison Caddesi ile 53. sokağın köşesinde başladı ve BM yakınlarındaki Dag Hammarskjold Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüş sonrası düzenlenen törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.