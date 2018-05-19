New York'ta 37.Türk Günü Yürüyüşü

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından bu yıl 37.si düzenlenen yürüyüşe, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, Konsolosluk yetkilileri, TADF Başkanı Atilla Pak, Türk toplumunun temsilcileri ve New York Atatürk Okulu'ndan öğrenciler de geleneksel kıyafetlerle katıldı.

Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla New York sokaklarında başlatılan ve daha sonra Türk kültürünün tanıtımı için festival havasına dönüştürülen Türk Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Başkonsolos Ertan Yalçın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, ''Başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.'' dedi.

ABD'de her geçen gün büyümekte olan Türk toplumunun bir yandan kimliğini korumak ve geliştirmek, bir yandan da Amerikan toplum yapısı ile bütünleşmek için doğal bir gayret içerisinde olduğunu belirten Yalçın, Türk Festivalleri gibi faaliyetlerin bu bakımdan bir örnek teşkil ettiğini toplumun bütünleşme yönündeki çabalarında önemli bir destek unsuru olarak ortaya çıktığına dikkati çekti.

Ayrım gözetmeksizin, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmenin bu festivallerin ve Türkiye'nin daha görünür olmasını sağlayacağını ifade eden Yalçın, ''Farklılıklarımızı geride bırakıp, ülkemizin ve toplumumuzun güçlenmesi için, tek yürek halinde, daha yüksek ortak ideallerimiz etrafında toplanarak, hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.'' diye konuştu.