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'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 20:58 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nuh tufanına ilişkin 'Hz. Nuh'un oğluyla cep telefonuyla konuştuğunu' iddia eden İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek'e yanıt verdi. Ortaylı, "Bilimadamının her şeyden önce kavramları, her şeyden önce terminolojiyi kullanması lazım. Başka iş yapsın. Bu çok kaba bir şey. Bunu kalkıp milyonların önünde konuşmak inanılmayacak bir şey" diye konuştu.

İlber Hoca, CNNTürk ekranında Hakan Çelik'in sorusu üzerine şunları söyledi:

"E işte böyle 'Tanrıların Arabaları' gibi şeyleri bir profesör okursa, hapishaneye düşmüş fantezisi geniş bir üçkağıtçı o (Erich Von Daniken). Böyle bir herif, Tanrıların Arabalarını anlatıyor. Yalnız işin kötüsü arada ispat edilen, anlaşılan bir takım şeyleri de anlaşılmaz, muamma diye yutturuyor.

Kimsenin tabi arkeolojideki gelişmeleri takip edecek hali yok. Kullandığı numaralardan bir tanesi de 'Piri Reis haritası'. Uzaydan çekilen haritanın bire bir aynı diyor. Doğru olabilir mi... Mappa Mundi deriz. Hiçbir şekilde gidip bir ölçümle falan yapılması mümkün değil. Tesadüfen uzaydan alınan bir sürü, milyonla resimden bir tanesiyle boyut benzerliği olabilir. Yani bunu kalkıp 'Uzaylılar çekip verdiler bizim Gelibolulu Piri Reis'e demek gibi bir hikaye bu.

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

"SOPA YEMESİ LAZIM"

Ben daha başkasını da gördüm. Gene başka bir profesör. Ayeti Kerimelerle arkadaşmış... Arada parka da gezmeye gidiyor musunuz diyeceksiniz tövbe estafurullah. Yani, kullandığı tabirden haberi yok. Çok enteresan bu. Bilimadamının her şeyden önce kavramları, her şeyden önce terminolojiyi kullanması lazım. İyi kullanması lazım ve bunun için sopa yemesi lazım, genç yaşta hocasından, meslektaşından. İyi eğitim alması lazım. Mesela bu ne biçim terminoloji derler, kavramı doğru kullan derler. Böyle olur bu iş...

"KAFASI ERMİYOR BU İŞE"

(Cep telefonuyla görüşme işi nedir?) sorusu üzerine Ortaylı şunları söyledi:

Demek ki kafası ermiyor bu işe. Başka iş yapsın. Bu çok kaba bir şeydir. Erich Von Daniken tipi bir şeyi ciddiye de alabilirsin, alamazsın tabi... Bunu kalkıp tabi böyle bir işi kalkıp da milyonların önünde konuşmak inanılmayacak bir şey. Orada mucizeden bahsedersin, o kadar. Mucizeyi herkes kendine göre... Mucizeyi fizik, kimya ve matematikle temellendirmeye kalkmak eblekliktir. Mucize mucizedir, bir iman işidir.

Hiçbir şeyi temellendiremezsin. Mesela 19. asırda Hristiyan dünyasında başlayan bir eğilimdir bu ve teologlar başladı.

Olay akademisyenin 'C' ile imtihanı
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TRT Nuh Tufanı yavuz örnek ilber ortaylu

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
erich von daniken i okuduğumda bana roman kıvamında gelmişti.anlaşılan trt deki adam(!) işi görev edinmiş.gülün geçin.bunun bilimle ilgisi yoktur.bilim,şüphe lanıdır,din ise inanç alanıdır.dini,bilimle özdeşleştirmeye kalkarsanız,dine şüpheyi sokarsınız.iki yol farklı ama karşıt değildir.ilber hocanın dediği gibi bilime mucizeyi,inanca ßüpheyi katmak saçmalıktır
TRT nin artik kulaginin cekilmesi lazim, o tür adamlara konusma firsati veriyo, ceplerine de para koyup, saf toplum kesimlerini kandiriyorlar resmen..bunu protesto ediyorum gardaş!
Bu adami dinledim cok şaşırdım inanin okul okumayan bırıne nuh tufanı anlat deseler daha mantıklı cevap verırdı. Arapça bilmediği halde kurandakı âyetleri kafasına gore kendi görüşlerine göre yorumluyor.Kuran mealinden anlam çıkarmak herkesin işi degil. Bir bilim adami için boş yaşanmış yıllar bence
Hz NUH un oğlunun tlf. kaç acaba, Belkide görüşmüştür adamcağız, bilemezsin bu alemlerde neler oluyor.? Adam hoca olmuş, hadi islam hocası olsaydın, kimseye belki garip gelmezdi. Yanlış meslek seçmişsin.
Bu sahtekâr lavuk Dr imiş. Önünde Yrd Doç, Doç. ve Profesörlük var.Bu engelleri aşabilmek için söylüyor bu lafları , gayet açık. Benim kimin buna değil o yaranmak istediklerinedir.Yaziklar olsun ..
NASA AÇIKLADI UZAYLILAR VAR GÖRÜŞÜYORUZ DEDİ!! BİR DE EKLEDİ ONLAR BİZ DÜNYA İNSANINDA SAHİP OLDUĞUMUZ TEKNOLOJİLERDEN MİLYONLARCA YIL İLERİDE!!??.. NASA BİR SİRK DEĞİL HERHALDE!!??..YALAN SÖYLESİN!!??.. YALANA İHTİYAÇLARININ HİÇ OLAMAYACAĞINI AKLI BAŞINDA OLAN HER İNSAN ANLIYOR!!??.. NASANIN ELİNDEKİ TELESKOPLAR YER KÜRENİN YÜZBİNLERCE METRE ALTINI ÇOK NET GÖREBİLİYOR VE UZAYDA BULUNAN IŞIN ŞUA SİLAHLARI İLE BİR ARININ GÖZÜ RONTGENLENİP ÇEKİLEBİLİYORMUŞ VE NOKTA İMHASI YAPILABİLİYORMUŞ!!?? BUNLAR HİKAYE,MASAL,TEVATÜR MÜ ACABA DİYEREK DOĞRUSUNU BİR BİLİM İNSANI AÇIKLIYABİLİYOR MU Kİ!!??..
aköpenin akedemisyenleri böyle olur şaşırmayın bence :)
nuh tufanı bu bilimadamının dediği gibi insanlık yüksek teknolojiye kavuşması sonucu nüklüer savaş anlamına geliyorsa ki ben öyle düşünüyorum dünyanın yeniden yapılanması kalan insanların ilkel yaşam sürdürme mecburiyeti kalan ve doğan insanların nüklüer savaş netiçesinde beyin işlevinide yitirmesi insanların ellerini havaya açmaları dünyanın çeşitli bölgelerinde uzaylı yaratıkların ve kullandıkları araçların resmedilmesi adamın sözlerini doğruluyor gibi yalnız benim iddiam nuhun gemisi bir uzay gemisi dünyadan ayrılan belki geri dönen yada arasıra gelip giden dünya bu günde nüklüer tehdidinde
DÜNYAMIZDA 2018 YILINDAYIZ FAKAT ÇOK ACINACAK BİR İNSANOĞLU YAŞIYOR DÜNYA ÜZERİNDE!!.. HİÇ KİMSE YA ARKADAŞ ŞUNUN ŞURASINDA BİRDEN BİRE YÜZ SENEDE İNSANOĞLUNUN SAHİP OLDUĞU TEKNOLOJİ ACABA DÜNYA İNSANININ YAŞAMINDAN EVVEL VARMIYDI!!??.. ACABA 2018 DEN SONRAKİ DÜNYA İNSANININ BİZ 2018 DÜNYA İNSANINDAN NE KADAR TEKNOLOJİ YILI UZAKTA OLDUĞUNU TAHMİN EDEBİLEN VARMI!!??..SEYRETTİĞİMİZ FİLMLERİ BUNDAN YÜZ SENE EVVELKİLER İLE 2018 YILINDA SEYRETTİKLERİMİZLE KIYASLAMAYA KALKIŞIRSAK AKLIMIZI 2018'İ DURDURAN VE MİLYONLARCA TEKNOLOJİ YILI İLERİYİ TAHMİN ETMEYE ZORLUYAN İÇ GÜDÜMÜZLE YALNIZ KALIRIZ!!??.
Bir deli kuyuya bir taş attı kendini akıllı sananlar taşı çıkartmaya uğraşıyorlar.Ey akıllı hocalar peki bu işlerle uğraşmak zaman kaybı beyhude işler değilmidir.Yahu ,bilim damlarının bu kadar boş zamanı olabilirmi.? Biraz ciddi ve Müspet ilimle uğraşında Allahın verdiği bilgi ve ilmi insanlığın hayrına kullanın.
bunlar ne içiyo acaba bana da versinler dinazorlarla ejderyalarla bi whatsapp grubu kuralım eskilerden muhabbet yaparız
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