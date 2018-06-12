Odasında yaralı bulunan kadın hayatını kaybetti

Karabük'te odasında yaralı bulunan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karabük merkeze bağlı Üçbaş köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 47 yaşındaki Selma Akgül, iddiaya göre üstünü değiştirmek için odasına çekildi.

Bir süre sonra odadan gelen silah sesini duyan çocukları, annelerini yerde kanlar içinde yatarken buldu.

Yaralı Akgül'ü hastaneye götüren otomobil, Cumayanı köyü yakınlarında yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Karnından av tüfeği ile vurulduğu anlaşılan Akgül'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

